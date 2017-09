Sofía Gaviria pide al Partido Liberal desmarcarse del Gobierno

En su intervención durante la instalación del VII Congreso Nacional del Partido Liberal, la codirectora del partido, senadora Sofía Gaviria, hizo un llamado a sus copartidarios a desmarcarse del gobierno de Juan Manuel Santos.

Según la parlamentaria antioqueña: “ser liberal es no ser santista, porque Santos representa lo contrario a los principios liberales”. A continuación, se refirió a la reforma tributaria, a la venta de Isagén, al “desconocimiento de los resultados democráticos del plebiscito”, al hundimiento de varias iniciativas liberales para el bienestar de los más vulnerables y a otras decisiones del gobierno Santos que, de acuerdo con la congresista, lo hacen incompatible con los principios del ideario del Partido Liberal.

La parlamentaria rechazó, como “absolutista y antiliberal” el “manifiesto” que se pretende sea firmado por todos los candidatos liberales, el cual impone a los signatarios no expresar ninguna objeción al acuerdo firmado por las Farc: “Las víctimas liberales tenemos que tener derecho a hacer críticas a un proceso cuyo centro han sido nuestros victimarios”. Gaviria remató el tema asegurando que “Guerrerista es aquel que no permite el disenso”.

En cuanto a la elección del candidato liberal a la presidencia de la República, la legisladora abogó por que fuera elegido “un candidato que represente los verdaderos valores del liberalismo, no del santismo, que no es liberal” y lamentó la exclusión a la precandidata Viviane Morales. “El pasado y el presente del partido fueron escritos por los hombres, pero el futuro tiene que ser escrito por las mujeres. Las mujeres liberales estamos para participar activamente, no para cargar ladrillos”, señaló, al respecto. “Espero que, con un gran aplauso, invitemos a Viviane Morales a que se presente de nuevo a la consulta liberal”, concluyó la senadora Gaviria.