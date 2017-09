“The Gifted”, la esperada serie de FOX llega este lunes a Colombia

Producida en asociación con Marvel Television y ambientada en el universo X-Men, el lunes 2 de octubre a las 10:00 p.m., la misma noche de su estreno en los Estados Unidos, FOX presenta en América Latina “The Gifted”, una de las series de aventuras más esperadas, de los productores ejecutivos Bryan Singer (Franquicia “X-Men”) y Matt Nix (“Burn Notice”).

Compuesta por 13 episodios de una hora, “The Gifted” cuenta la historia de una pareja de los suburbios, cuya vida ordinaria es sacudida cuando descubren que sus hijos poseen poderes mutantes.

Reed (Stephen Moyer, “Killing Jesus”) y Caitlin Strucker (Amy Acker, “The Cabin in the Woods”), son padres típicos de clase media que se ocupan de llevar adelante una familia. Cuando sus hijos adolescentes, Lauren (Natalie Alyn Lind, “Playdate”) y Andy (Percy Hynes White, “Night at the Museum 3”), se ven involucrados en un incidente en su escuela secundaria que revela que son mutantes, Reed y Caitlin deberán hacer todo en su poder para proteger a sus hijos.

Obligados a escapar, los Strucker deben dejar atrás sus vidas normales para huir de una implacable agencia gubernamental “Servicios Centinela” que rastrea mutantes con el Agente Jace Turner (Coby Bell, “Burn Notice”) a la cabeza. Complicando las cosas aún más, Reed, el padre de los niños, es abogado en la oficina del fiscal de distrito y trabaja, nada más ni nada menos, que persiguiendo mutantes.

Desesperados y con pocas opciones, la única opción de la familia es ponerse en contacto con una red subterránea que ayuda a los mutantes en problemas. Sin embargo, los mutantes de esa red, “Eclipse” /Marcos Díaz (Sean Teale, “Reign”), “Blink” / Clarice Fong (Jamie Chung, “The Hangover 2”), “Polaris” /Lorna Dane (Emma Dumont, “Aquarius”) y “Thunderbird” /John Proudstar (Blair Redford, “Burlesque”), se encuentran lidiando con sus propios problemas. Con uno de sus miembros en prisión y el equipo posiblemente comprometido, se enfrentan a un futuro incierto.

En un mundo demasiado hostil y peligroso para aquellos que son diferentes, los Strucker y sus aliados, deberán luchar para sobrevivir y comprenderán que jamás se puede escapar de lo que uno verdaderamente es.