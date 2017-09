Uribe: Gobierno de Colombia engañó a EE.UU para lograr extradición de Andrés Felipe Arias

–Tras declararse “muy triste” por la decisión de la justicia estadounidense de autorizar la extradición de Andrés Felipez Arias, el expresidente y senador Alvaro Uribe, quien estuvo presente en la diligencia judicial cumplida este jueves en Miami, afirmó que ese hecho se produjo porque el gobierno colombiano engañó a los Estados Unidos.

“¿Por qué los ha engañado?, se preguntó Uribe y se respondió: Porque allá hemos sabido que nosotros no podemos aplicar tratado de extradición con los Estados Unidos, porque no hay ley ratificatoria.

Uribe se refirió al caso del narcotraficante Walid Makled a Venezuela, a quien Santos envió a Venezuela “porque con Estados Unidos no había tratado de extradición, y ahora dicen que sí hay tratado, cuando todas las extradiciones nosotros las hemos hecho con base en el código de procedimiento penal”.

“Ahora cambia, mandan un oficio diciendo que extraditen a Arias allá, que sí hay tratado, cuando Colombia no puede aplicar el tratado porque no hay ley ratificatoria en Colombia”, reiteró.

Uribe dijo además que “es muy grave lo que ha pasado, ahora se conocen actos de corrupción de magistrados que firmaron la sentencia contra Arias.

Por ejemplo–precisó– la ponente del caso de Andrés Felipe Arias, la magistrada María del Rosario González, decía que el gobierno nuestro la estaba persiguiendo, que yo había mandado a que la asesinaran. Presentó un impedimento y no se lo aceptaron, y en lugar de retirarse ella de la ponencia, fue la ponente que condenó a Arias, y varios de los magistrados que firmaron esa sentencia contra Arias están acusados hoy por corrupción”.

“O sea que el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del Gobierno de Colombia; el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una condena de una corte en la cual hay probados casos de corrupción, y el señor Arias vuelvo hoy a la cárcel en Estados Unidos cuando en Colombia no tiene la posibilidad de un recurso universal, que es el recurso de apelación”, añadió.

Dijo que en Colombia seguirá la lucha. “Nosotros vamos a insistir en que pueda haber una apelación retroactiva, que la Corte la ha negado”.

Se le preguntó si estaba de acuerdo con la recomendación que había hecho la Fiscalía al exministro Arias de que se entregue a la justicia colombiana.

“Si no tiene recursos, si tuviera recursos sí, pero no se los dieron y no hay posibilidades ahora que se los den. Estoy seguro que si al ministro Arias le dieran allá ese recurso universal, que es el recurso de apelación, el exministro Arias desistiría de avanzar en este procedimiento aquí, y estaría sometido allá a la Corte”, respondió Uribe.

Pero, advirtió, además del caso de corrupción, además de la opinión con la cual el Gobierno Nacional, sobre extradición, ha engañado a los Estados Unidos, además de todo eso, hay una negativa a que el ministro Arias tenga un recurso que debe tener cualquier persona en el mundo, que es el recurso de apelación.

¿Corre riesgo la vida del exministro Arias una vez llegue a Colombia?, se le inquirió.

“Mire, para no hacer especulaciones, hay un tema gravísimo en esto, que se lo repito: un gobierno que mintió, que dijo que hay extradición por tratado cuando no tenemos un tratado que sea aplicable. Segundo, casos probados de corrupción en un sector de la Corte Suprema. Y tercero, le han negado al exministro Arias, como a muchos de los colombianos y de mis compañeros, un recurso universal que es el recurso de apelación. Esto es lo fundamental”.