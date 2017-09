Xinia Navarro afirma que no se dejará presionar frente al tema Metro

“A mí no me asuste señor alcalde”, expresó la concejala del Polo Democrático Alternativo, luego de escuchar las declaraciones que el Alcalde Mayor de Bogotá dio a medios de comunicación en las que afirmó que hay concejales que quieren sabotear el proyecto del Metro en Bogotá argumentando razones técnicas e instando a la comunidad a no apoyar a dichos concejales.

Ante dichas declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa, Xinia Navarro hizo un llamado a los organismos de control para vigilar lo que ella considera una presión al Concejo y concretamente sobre la ponencia que ella deberá emitir cobre el proyecto de acuerdo de vigencias futuras para el metro.

“Como ponente, como integrante del Polo democrático Altenativo y como mujer, dejo constancia del profundo y contundente rechazo de las declaraciones del Alcalde Mayor, declaraciones que ahora sí me hacen sospechar de las iniciativas que presenta al Concejo esta Administración. ¿Cuál es el miedo, señor alcalde, con que tomemos posiciones técnicas y argumentos legales? ¿De cuándo acá el Alcalde Mayor de Bogotá le hace control al organismo soberano y democrático como lo es el Concejo de Bogotá?, ¿de cuando acá el alcalde insta a la ciudadanía a que no vote más por los concejales que no votan a favor de sus iniciativas?” fueron las palabras expresadas hoy por la cabildante.

Además anunció que su decisión frente al proyecto de acuerdo será producto de un estudio minucioso no sólo por parte de la bancada del Polo Democrático Alternativo sino que se hará un trabajo participativo con la academia y con la comunidad.

Las cuestionables declaraciones de Enrique Peñalosa coinciden hoy con un fallo del Consejo de Estado en el que establece que el exconcejal de Bogotá, Nelson Castro, destituido por la Procuraduría General de la Nación por participación en política siendo funcionario público, sí estaba habilitado para adelantar su campaña al Concejo cuando aún era funcionario del Acueducto de Bogotá.

“Dejo constancia de que tengo serias sospechas de una persecución en mi contra. Si a mí me intentan lesionar mi condición de concejala de Bogotá, manifiesto que detrás de esto hay algo mucho más grave y que los medios sabrán en su momento”, puntualizó Xinia Navarro.