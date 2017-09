Disfrute este fin de semana del sonido de la marimba con la Banda Filarmónica Juvenil

La Banda Filarmónica Juvenil ofrecerá una serie de conciertos gratis este fin de semana, en donde el instrumento protagonista será la marimba.

Dentro del repertorio que interpretará están la Obertura Cubana, Guantanamera, la pieza Manteca de Chano Pozo y Boca Salá de Pacho Galán.

El jefe de percusión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, William León, resalta la riqueza sonora de este instrumento de percusión característico de la costa pacífica. “El sonido de la madera genera calidez y el teclado tiene mayor rango, lo cual ha permitido la creación de obras muy complejas para ejecutar”, dice.

Como solista invitado estará José David Rodríguez, integrante de la Banda Filarmónica Juvenil, quien interpretará un concierto para marimba bajo la dirección de Francisco Cristancho.

La Banda Filarmónica Juvenil está conformada por 40 jóvenes intérpretes originarios de diferentes regiones del país , la cual ofrece conciertos al aire libre con el fin de acercar la música a toda clase de públicos.

Sus repertorios incluyen composiciones de José Barros, Bonifacio Bautista, Lucho Bermúdez y Luis A. Calvo, entre otros grandes compositores de la música colombiana.

Consulte la programación y recuerde todos los conciertos serán gratuitos.

-Sábado 30 de septiembre, a las 5:00 p.m., en la Biblioteca Virgilio Barco (Ak. 60 #57 – 60)

-Domingo 1 de octubre, a la 1:00 p.m., en la Parroquia Santa Rosa de Lima (Cl. 40b Sur #52c14)

Si este fin semana no puede asistir, prográmese para la semana entrante:

-Martes 3 de octubre, a las 3:00 p.m., en la Universidad San Buenaventura (Carrera 8H # 172 -20)

-Miércoles 4 de octubre, a las 9:00 a.m., en el Colegio La Felicidad.

-Jueves 5 de octubre, a las 10 a.m., en el CDC La Victoria (Calle 36 M Sur # 2 – 0 Este)

-Viernes 6 de octubre, a las 10:00 a.m., en el CDC Servitá (calle 165 No 7-38)