Anuncian cierres viales y desvíos por el concierto U2 “The Joshua Tree”

Con el fin de llevar a cabo el “Concierto U2 The Joshua Tree” el próximo sábado 7 de octubre 2017, actividad que se desarrollará en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales, algunos de ellos inician desde el 1 de octubre.

Cierres viales autorizados

Desde las 06:00 horas del 1 de octubre de 2017 hasta las 08:00 horas del 09 de octubre de 2017, el siguiente tramo vial:

Cierre total de la calzada norte (sentido oriente – occidente) de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Av. NQS.

Desde las 20:00 horas del 4 de octubre de 2017 hasta las 2:00 horas del 08 de octubre de 2017, el siguiente tramo vial:

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Av. NQS, incluidos andenes norte y sur.

Desde las 19:00 horas del 06 de octubre de 2017 hasta las 02:00 horas del 08 de octubre de 2017, el siguiente tramo vial:

Cierre total de la Calle 57A entre la Av. NQS y acceso parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61C, incluidos andenes de los dos costados.

Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Calle 57, incluido el andén del costado occidental. El andén del costado oriental no se verá afectado.

Cierre parcial del andén oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57A.

Desde las 15:00 horas del 7 de octubre de 2017 hasta las 2:00 horas del 08 de octubre de 2017, el siguiente tramo vial:

Cierre total de la Calle 53B entre la Av. NQS y la Carrera 28.

Desvíos autorizados

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B Bis al Oriente y Carrera 24 al Norte, deberán continuar al Norte por la Av. NQS – Diagonal 61C al Oriente – Av. Carrera 24 al Norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B Bis al Oriente y Calle 57 al Oriente, deberán continuar al Norte por la Av. NQS – Diagonal 61C al Oriente – Transversal 25 al Sur – Calle 57 al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 57A al Oriente deberán continuar al Norte por la Av. NQS – Diagonal 61C al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B al Oriente deberán tomar la Calle 51 al Oriente – Carrera 27 al Norte – Calle 53 al Oriente y/o Calle 53B al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 24 o Transversal 28 y desean tomar la Av. Calle 53 al Occidente deberán tomar Transversal 25 al Sur – Diagonal 53C al Oriente – Carrera 24 al Sur – Av. Calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Calle 57 y toman la Transversal 28 y Carrera 28 al Sur y Av. Calle 53 al Occidente, deberán tomar la Carrera 21 al Sur – Calle 53 al Occidente por donde se empalman a su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B al Oriente – Carrera 28 al Sur y Av. Calle 53 al Occidente deberán tomar la Calle 51 al Oriente – Carrera 27 al Norte – Calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes al evento podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 00:00 horas del día 08 de octubre de 2017 hasta las 01:00 horas del día 08 de octubre de 2017, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

ZONAS AMARILLAS EN EL COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO EL CAMPÍN

· La Transversal 28 entre Calle 57 y Transversal 25

· La Diagonal 61C entre Carrera 27 y Carrera 24

· Bahía del Coliseo el Campin Diagonal 61C

ZONAS AMARILLAS EN ELCOSTADO OCCIDENTAL DEL ESTADIO EL CAMPIN

La Calle 59 entre Carrera 35A y Av. NQS

Bahía Calle 57A con Carrera 35

Carrera 35 con Calle 53A Bis

Acceso a residentes del sector afectado por el cierre

Según propuesta de cierres viales, solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la Transversal 28 entre Carrera 28 y Calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la Transversal 28 podrán circular en contra flujo desde la Calle 57 a sus lugares de residencia.

Recomendaciones

Se recomienda llegar al evento preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

No se autorizarán detenciones de vehículos sobre la Av. NQS frente al estadio Nemesio Camacho El Campin. Las zonas autorizadas de ascenso y descenso de pasajeros serán las demarcadas como paraderos del SITP en la operación habitual del sistema.

Se recomienda programar los viajes y actividades del día sábado 7 de octubre de 2017 en los sectores afectados por el desarrollo del evento.

Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones por parte de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en la ciudad de Bogotá.

Se solicita a los ciudadanos atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo del concierto.

Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.