Deezer cumplió 10 años compartiendo música

El servicio de streaming Deezer, cumplió 10 años de abrir su plataforma siendo la primera en el mundo en permitir la reproducción de música legal.

Con una biblioteca musical con millones de canciones, servicios como Flow, visibilidad de letras y alta calidad de audio, la plataforma ha cautivado a más de 12 millones de usuarios activos en todo el mundo y está disponible en 185 países.

Sin lugar a dudas, el motor de la industria musical, en los últimos años, ha sido la reproducción por streaming. Según el informe de La Federación Internacional de la Industria Musical, IFPI, el streaming era, hace 10 años, sólo un negocio emergente en donde el consumo digital sólo representaba una pequeña parte del consumo de música a nivel global. Sin embargo, gracias a plataformas como Deezer, hoy el streaming representa un 60,4% de la cifra total.

“En sus inicios, el streaming de música, solo representaba el 16% de los ingresos totales de la industria. 5 años después, tras la llegada de Deezer a Colombia, los ingresos por streaming alcanzan el 40%, ubicando al país como el tercer mercado más fuerte detrás de Brasil y México”afirma Luis Gabriel Castillo, gerente de Deezer para la Región Andina y Cono Sur. Además, el ejecutivo de la empresa añade que: “ya para el 2016 y, por primera vez en la historia de la música, el consumo digital supera la venta física y llega a un 60.4% de los ingresos totales”.

Uno de los principales factores de éxito, es la evolución que ha tenido la plataforma. En 10 años de existencia, ha logrado pasar de 18 a más de 43 millones de canciones; contar con una interfaz más amigable, fácil y dinámica que hace unos años y hoy en día se encuentra en 185 países. Una de las mejores cualidades de DEEZER es su FLOW, una función exclusiva que personaliza la música en función de las preferencias musicales del usuario, a través de un algoritmo y del trabajo de su equipo editorial. A su vez cuenta con Lyrics, hecha para cantar las letras de las canciones favoritas del usuario mientras las escucha, y el plan Deezer HI-FI, el cual permite escuchar la música en calidad de sonido FLAC a través de una variedad de dispositivos.

En Colombia la plataforma cumple 5 años y durante este tiempo ha comprometido sus esfuerzos con la escena local a través de su programa Deezer Next. Con esta iniciativa, la compañía francesa busca impulsar la carrera musical de esos artistas emergentes por medio de mayor exposición en la plataforma.

Celebra una década de Deezer con las canciones más escuchadas de la última década:

1. Irreplaceable – Benyoncé

2. Low (feat T-Pain) – Flo Rida, T-Pain

3. Boom Boom Pow – The Black Eyed Peas

4. TiK ToK – Kesha

5. Rolling In The Deep – Adele

6. Somebody That I Used To Know – Gotye, Kimbra

7. Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis, Wänz

8. Happy (From “Despicable Me 2”) – Pharrell Williams

9. Uptown Funk – Mark Ronson, Bruno Mars

10. Love Yourself – Justin Bieber