Los Simpson arrancan temporada 29 con capitulo medieval

Homero, Marge, Bart, Lisa y la bebé Maggie, que han capturado el cambiante rostro de Estados Unidos por 28 años, se convertirán en “Los Serfson” en el estreno de la temporada 29 este domingo en Fox.

Para la nueva temporada, la familia vive en una sociedad feudal medieval en la que existen duendes, ogros y dragones. Lisa, de 8 años, puede hacer magia y Nikolaj Coster-Waldau, de la serie “Juego de Tronos”, interpreta al hermano gemelo de Marge.

“Los Serfson” incluye referencias a una gama de cuentos de fantasía, desde “Juego de Tronos” y “El Señor de los Anillos” hasta “Conan el Bárbaro”. “En toda la fantasía, siempre hay una analogía del mundo moderno”, dijo el guionista y productor Brian Kelley.

En un episodio, la anciana madre de Marge, la señora Bouvier, se transforma lentamente en hielo y Homero y Marge intentan hallar una cura alternativa cuando no pueden reunir suficiente dinero para pagar la asistencia médica.

“Mientras la escribíamos, el mundo se volvió mucho más horrible, aterrador y malvado”, dijo Selman.

La temporada 29 incluye estrellas invitadas como el actor Martin Short, el cantante Ed Sheeran y el escritor Neil Gaiman en un episodio de Halloween inspirado en sus novelas incluyendo “Coraline”.

En 2000, “Los Simpson” bromearon en un episodio titulado “Bart to the Future” que Trump llegaría a la Casa Blanca y que su presidencia arruinaría la economía. Pero el productor ejecutivo Matt Selman dijo que el programa, cuyas temporadas toman un año para producir, no puede seguir el ritmo de las bromas sobre Trump desde que el magnate ganó las elecciones en el 2016.

“Existe una masiva industria de comedia sobre Trump”, dijo Selman en una entrevista. “No podemos superarlos. Sólo podemos mostrar cómo el Estados Unidos de Trump tristemente se ha ido filtrando en Springfield”, añadió.