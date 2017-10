Sarah Jessica Parker dice que no habrá tercera entrega de la película “Sex and the City”

“Sex and the City” no volverá para una tercera película, pese a años de planes aprobados y truncos. “Se acabó. No la haremos”, dijo Sarah Jessica Parker, quien interpretó a Carrie Bradshaw en la serie de televisión de la década de 1990 y en dos películas posteriores.

“Estoy decepcionada. Teníamos este guión hermoso, divertido, desgarrador, alegre. No solo es decepcionante que no hagamos la historia y tener esa experiencia, sino que es más decepcionante para el público que se ha manifestado tanto sobre querer otra película”, añadió.

La perspectiva de una reunión final entre las cuatro estrellas originales del programa Parker, Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis fue discutida durante años, pese a la poco entusiasta recepción de la secuela del 2010 “Sex and the City 2”, ambientada en gran parte en Abu Dabi.

Parker no dio detalles sobre por qué se descartaron los planes pero Cattrall rechazó el viernes reportes de medios que decían que ella era la responsable, aunque dejó en claro que no estaba a favor de filmar otra película.

“La única ‘DEMANDA’ que hice fue que no quería hacer una tercera película… y eso fue en 2016”, dijo Cattrall en Twitter.

El canal de cable HBO emitió la comedia entre 1998 y 2004, que ganó múltiples premios Emmy y fue elogiada por capturar una era de empoderamiento para jóvenes mujeres y por sus francas escenas de sexo.

Las actrices, ahora de más de 50 años, han respondido de manera ambigua desde el 2010 sobre si es tiempo de decir adiós a sus personajes que aman la moda y los chismes de Nueva York. Warner Bros, el estudio detrás de las dos películas, no realizó comentarios el viernes. Reuters