Taxistas llaman a paro nacional en contra de Uber

El presidente de la Organización de Taxistas, Hugo Ospina, hizo un llamado a los profesionales del volante para que hagan parte de un paro a nivel nacional, con la intención de presionar la salida de la plataforma Uber del país.

“Para este próximo 23 de octubre invito a todos los taxistas del territorio nacional para hacerle un paro estos gobiernos locales que son unos mediocres y apoyan la ilegalidad”, señala Hugo Ospina a través de un vídeo en redes sociales.

Ospina insiste en la prohibición de la plataforma Uber en Colombia, considerada ilegal, aunque en el país no existe una ley que prohíba explícitamente el uso de estas aplicaciones.

El presidente de la Organización de Taxistas además advirtió en su video: “Y a usted señor empresario si no apoya el paro del día 23 vamos a invitar a todos nuestros taxistas del territorio nacional para que desvinculemos los carros de esas empresas, que no hacen sino explotarnos con seguros y servicios caros. Si no nos respaldan en este día (23 de octubre) nos iremos a empresas que nos apoyen”.