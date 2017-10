Eln advierte que durante cese al fuego no faltarán las provocaciones y acciones de los enemigos de la paz

–Tras dejar un panorama desolador que dejó con los últimos ataques al oleoducto Caño Limón -Coveñas, el Eln inició el cese al fuego acordado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Fueron cinco atentados contra la infraestructura petrolera perpetrados en Arauquita y Saravena (Arauca) y Teorama, El Carmen y Toledo (Norte de Santander) que causaron irreparable daños ambientales. Además de diez ataques contra miembros de la Fuerza Pública, en Arauca, Antioquia y Chocó.

Y ya el reducto guerrillero advirtió en su cuenta en Twitter:

-Durante el cese bilateral del fuego No faltaran las provocaciones y acciones de los enemigos de la PAZ.

Esto a raiz de que no se ha descartado que haya sido este grupo guerrillero el que emboscó una patrulla de la Policia el sábado en el municipio de Miranda, Cauca.

Sin embargo, simultáneamente, el Eln negó tener responsabilidad en la acción criminal.

El presidente Juan Manuel Santos rechazó la acción criminal, sin mencionar autoría:

Como se sabe, el cese del fuego bilateral entró en vigencia el primero de octubre, a las cero cero horas y regirá hasta el 9 de enero del 2018, a las cero cero horas.

El presidente Santos notificó que “nuestros soldados y policías seguirán cumpliendo misión de garantizar la seguridad y combatir el delito en todo el país” y agregó: “El Eln tendrá que dejar de secuestrar, de reclutar menores, de atacar población civil, FF.AA., Policía e infraestructura”.

Y para hacer que ello se cumpla, el jefe del Estado anunció la integración de un Mecanismo de Veeduría y Verificación, en la cual participan el Gobierno, la Fuerza Pública, el mismo Eln, la ONU_ y la Iglesia Católica.

Según el primer mandatario este Mecanismo de Veeduría y Verificación debe prevenir e informar sobre incidentes que pongan en riesgo el acuerdo de cese al fuego.

La Misión de la ONU desplegará observadores en 33 municipios del país que han sido afectados por presencia del Eln. A su vez, Comités de Veeduría de la Iglesia Católica adelantarán rol de acompañamiento al mecanismo, desde 20 sedes diocesanas.

Esperamos que este #CeseAlFuegoConEln, que va hasta el 9 de enero, sea renovado y definitivo. ¡Colombianos: no dejemos de buscar la paz! pic.twitter.com/rHkwnTAvHf — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 30, 2017

Alias “gabino”, el cabecilla del reducto guerrillero, luego de dar la “orden” de suspender los ataques terroristas, el secuestro, el reclutamiento de menores, etc., dijo que desde que se iniciaron los diálogos con el Gobierno del Presidente Santos, “insistimos en la urgencia de este cese bilateral, porque sin duda no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflictos”.

Alias “gabino” señaló que el Eln reafirmaba su compromiso que, dijo, hace parte de su ética revolucionaria, de cumplir de manera estricta la palabra empeñada.

A su turno, el ministro de Defensa Luis Caros Villegas, aseguró:

“Nuestras Fuerzas Militares y de Policía cumplirán de buena fe sus compromisos de cese al fuego con el Eln, pero también y como ordena la Constitución nuestros uniformados estarán presentes sin ninguna limitación en todos los lugares del país. La persecución del delito se mantendrá con mayor énfasis y se hará sin importar sus autores o móviles. Los delitos que surjan de compromisos rotos por el Eln se perseguirán como cualquier manifestación de criminalidad o delincuencia”.

El presidente Juan Manuel Santos promulgó el decreto 1590 del 29 de septiembre de 2017, en el cual ordenó a las Fuerzas Armadas el inicio del cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional con el Eln, y estableció que su objetivo es mejorar la situación humanitaria de la población, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y el Eln.

El jefe del equipo negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo precisó que el Eln contrajo las siguientes obligaciones “solemnes” ante los garantes: no secuestrar ciudadanos colombianos o extranjeros durante la vigencia del cese al fuego; desactivar cualquier saboteo o atentado contra la infraestructura nacional, incluyendo los oleoductos; no enrolar en sus filas menores por debajo de la edad prescrita por el Derecho Internacional Humanitario, y abstenerse de sembrar artefactos antipersonal que puedan herir, matar o poner en peligro población civil inocente y no combatiente.

Restrepo advirtió que sí ese grupo alzado en armas cumple con los compromisos adquiridos, por primera vez en muchas décadas Colombia tendrá unas navidades y un año nuevo en paz y en sosiego. Sin embargo agregó que “este es un cese al fuego temporal y bilateral con el Eln; es temporal porque no es indefinido, no es un cese aún de fin del conflicto con la entrega de armas y desmovilización, como al que se llegó con las Farc. Esto abre un camino promisorio para ir aclimatando la paz y el diálogo civilizado con el Eln”, puntualizó.