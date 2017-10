Este 4 de octubre se firmará la alianza por la renovación urbana de la Calle 100

Renovación urbana, revitalización y sostenibilidad del espacio público de las calles 92 a 100 entre carreras 7 y 14, son los compromisos del pacto ‘Me La Juego por la 100’.

Esta alianza se firmará el próximo 4 de octubre a las 7:30 de la mañana en la plazoleta del World Trade Center (Calle 100 con carrera 8) y que contempla acciones como la renovación integral de cuatro parques y la restauración de dos monumentos para contribuir en el fortalecimiento de la dinámica urbana, enriquecer la actividad cultural y la imagen metropolitana de este importante sector de la ciudad.

Los objetivos principales de este pacto son la recuperación del espacio público, limpieza, pintura, jardinería, mantenimiento y sostenibilidad de los parques Carlos Gardel, Chico Reservado 1, Santa Clara (World Trade Center) y Chico Reservado 2.

Así mismo se destaca la restauración de los monumentos Américo Vespucio y Gandhi, a la que vez se adelantará la intervención de zonas verdes y entornos públicos, manejo de residuos, contaminación visual y auditiva entre otros.

Este pacto será firmado por el Alcalde Enrique Peñalosa, las secretarías distritales de Gobierno, Movilidad, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Seguridad, Planeación, la Defensoría del Espacio Público, la Alcaldía Local de Chapinero, el Instituto de Desarrollo Urbano, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Instituto Distrital para la Economía Social y la Asociación de Vecinos de Santa Clara (AsoSantaClara).

La Defensoría del Espacio Público, en representación del Distrito, y AsoSantaClara, como voceros de la comunidad, adelantaran mesas de trabajo para concertar e implementar acciones de intervención, mejoramiento, pedagogía, autorregulación y cultura ciudadana que permitan mejorar la calidad de vida de los residentes y empresarios del sector en materia de seguridad y movilidad, entre otros.

Una vez sean intervenidos los parques y monumentos serán entregados por la Defensoría del Espacio Público a la Asociación de Vecinos y a la comunidad a través de un contrato de arrendamiento, mantenimiento y aprovechamiento económico que permita garantizar su seguridad y mantenimiento.

La primera acción del pacto será una exhibición de obras del maestro Enrique Grau Araujo en la plazoleta del World Trade Center del 2 al 7 de octubre.

Es importante recordar que la administración de Enrique Peñalosa ha adelantado la firma de seis pactos de sostenibilidad denominados: Me la juego por la 72, Me la juego por el Centro Internacional, Me la juego por Connecta, Me la juego por Salitre Oriental, Me la juego por El Restrepo y Me la juego por Usaquén.