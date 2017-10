Fiscalía pide circular azul de Interpol para lograr la captura del senador Musa Besaile

Imagen: youtube

Este lunes la Fiscalía General de la Nación intensificó operativos tendientes a lograr la captura del senador Musa Besaile, quien es requerido por el escándalo del Cartel de la Toga, por lo que el ente acusador solicitó a la Interpol emitir circular azul para ubicar al congresista.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general, señaló que para incrementar las labores judiciales, el CTI de la entidad, coordina actividades adicionales con agentes de Policía Nacional y de Migración Colombia para estos efectos.

Y agregó que hasta ahora Migración Colombia manifestó que no existe registro de que el congresista Musa Besaile haya salido del país, como tampoco que se han presentado contactos en el sentido de que pretenda entregarse a las autoridades.

El senador Musa Besaile está prófugo de la justicia desde el pasado 25 de septiembre.

El fiscal Martínez dijo que: “Solicitamos a los funciarios de Interpol por conducto del director del CTI convenir los mecanismos para que sea objeto de una circular en este momento”.

Como se sabe, la orden de captura contra el senador Musa Besaile fue emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, organismo que lo requiere para que responda en indagatoria por los delitos de peculado y cohecho, luego de que hubiera declarado que hizo el pago de 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra.

El senador Musa Besaile, quien sigue evadiendo una orden de captura con fines de indagatoria dentro del proceso por el escándalo de corrupción en las altas cortes, se declaró un perseguido político para pedir medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en Washington.

La solicitud la formuló a través de su abogado Víctor Mosquera, quien aseguró que se han cometido irregularidades en el proceso contra el senador que podrían provocarle un daño irreparable.

De paso Mosquera estableció que Besaile no ha comparecido ante la justicia colombiana porque se encuentra “muy enfermo”. No obstante agregó que está dispuesto a atender cualquier requerimiento judicial.

El senador Musa Besaile admitió ante la Corte Suprema de Justicia haber pagado 2 mil millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra dentro de un proceso que se le abrió por presuntos vínculos con los grupos paramilitares, o lo que se ha conocido como “parapolítica”.

“Creemos que la captura no tiene fundamentos y no era necesaria. Mi cliente siempre ha tenido una actitud objetiva y le ha demostrado a la Corte (Suprema) que va a comparecer ante el proceso porque no hay riesgo de fuga y de no presentarnos a la diligencia”, había dicho en Bogotá Julián Quintana, otro de los abogados de Musa Besaile luego de conocerse la orden de detención emitida por la Corte Suprema.

Quintana fue el primero en señalar que el congresista estaba enfermo y “hospitalizado en su residencia”. Además dijo que esta circunstancia se debía tener en cuenta para que Besaile tuviera “todas las garantías” en el proceso que se le sigue en su contra.

“Nosotros queremos que se den las garantías porque hemos demostrado, y no solamente ante la Corte sino ante el país, que el senador siempre ha dado la cara y no tiene fundamento una orden de captura cuando él lo sabe que si lo citan inmediatamente estaremos en disposición”, añadió Quintana.