Presidente entrega el tricolor nacional a jóvenes que representarán a Colombia en encuentro mundial One Young World en Bogotá

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, entrega este martes el tricolor nacional a los jóvenes que representarán a Colombia en el encuentro mundial One Young World, que comienza el próximo miércoles 4 de octubre en Bogotá y que tiene como objetivo inspirar a jóvenes para que actúen en pro del cambio.

El evento inaugural se llevará a cabo el miércoles 4 de octubre a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Bolívar, donde se reunirán cerca de 4.500 jóvenes.

Sin embargo, antes del acto inaugural, este martes el Presidente Santos entregará protocolariamente la bandera colombiana al grupo de jóvenes colombianos que estarán por el país. El evento será en el salón Gobelinos de la Casa de Nariño a las 11:30 am y se trasmitirá por la página de la Presidencia de la República www.presidencia.gov.co

Es la primera vez que One Young World se realiza en un país latinoamericano. Bogotá compitió por la sede con ciudades como Paris, Belgrado y La Haya, y finalmente fue la seleccionada por el empoderamiento de los jóvenes en el sector público y la narrativa de paz que se vive actualmente en el país.

Se tiene previsto que durante el acto se den a conocer las banderas de cada uno de los países que participaran en las charlas que tendrán lugar en el centro de convenciones Ágora, donde los jóvenes expondrán sus talentos y proyectos a ex jefes de Estado, ganadores de premios Nobel, reconocidos científicos y economistas.

One Young World, que tendrá como invitados principales a la Premio Nobel de la Paz 2011, Tawakkol Karman, cofundadora del grupo de periodistas, Women Journalists Without Chains; el ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y Nobel de Paz 2001 Kofi Annan, y el músico y activista irlandés Sir Bob Geldof, es un espacio de interacción para hablar de temas como paz, educación, medioambiente, seguridad, liderazgo y gobierno.

El evento también se transmitirá vía streaming por la página web de la Presidencia de la República, por las redes sociales de la entidad y por el Canal Capital.