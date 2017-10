Tom Petty está en estado crítico tras sufrir ataque al corazón

Loterias

Loterías del 1 de octubre en Colombia:

DORADO

Noche 4775

SUPER ASTRO LUNA:

2895 – Signo Escorpion

CHONTICO:

Día 6235 – Noche 1893

PAISITA:

Día 3545 – Noche 8814

CAFETERITO:

Noche 0837

PIJAO:

7093

CASH THREE:

Día 349 – Noche 843

PLAY FOUR:

Día 9903 – Noche 2988

EVENING:

9353

WIN FOUR:

0591

SAMAN:

9306

SINUANO:

Día 4524 – Noche 4399

CULONA:

6490

CARIBEÑA:

Día 9487 – Noche 0788

MOTILÓN:

Noche 9338

LA BOLITA

Noche 1531

LA FANTÁSTICA:

Noche 0909

RESULTADOS DEL SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE

Baloto 03 – 10 – 13 – 21 – 38 – 10

Revancha 17 – 23 – 24 – 36 – 38 – 01

Boyacá 5190 – Serie 119

Cauca 2062 – Serie 165