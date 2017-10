Encarcelado el vicepresidente de Ecuador por caso de corrupción de Odebrecht

— El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ingresó alrededor de la medianoche del lunes a la cárcel 4 de Quito, luego de que un juez ordenó su prisión preventiva en el marco de la investigación por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, informa la prensa local.

Glas se encontraba en calidad de detenido por presunta asociación ilícita en su domicilio en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste) y fue trasladado a la capital en un avión de la Fuerza Aérea, tras ser despedido por su esposa, correligionarios políticos y amigos.

El vicepresidente viajó a Quito acompañado por su tío, Ricardo Rivera, también procesado por el mismo delito de asociación ilícita y para quien la justicia ordenó prisión preventiva.

Rivera, quien es adulto mayor, cumplía anteriormente arresto domiciliario tras su detención en junio pasado.

El vicepresidente llegó alrededor de la medianoche del lunes a la cárcel 4, de menor seguridad, en el norte de Quito, donde ingresó escoltado por varios policías en medio de un fuerte dispositivo de seguridad montado alrededor del centro carcelario.

Seguidores del político se hicieron presentes en el lugar con banderas del movimiento oficialista de izquierda Alianza PAIS, para respaldarlo.

“La justicia brillará” y “Glas inocente”, eran las consignas que coreaban los simpatizantes de Glas, ingeniero eléctrico de 48 años de edad.

Previamente a su detención en Guayaquil, el vicepresidente dijo en un vídeo difundido en su cuenta de la red social Twitter que acata bajo protesta la decisión judicial, aunque la juzgó como “infame atropello” en su contra.

“Antes de entregarme a la justicia, como lo dije siempre, los inocentes no tienen por qué huir, yo no lo hice. Acato en protesta una resolución del sistema de justicia inconstitucional, ilegal, en un proceso lleno de fallas, lo cual no puede ocultarse”, afirmó.

Pidió por ello a sus abogados que publiquen en redes sociales los supuestos elementos de su vinculación en este caso, “para que se conozca la verdad de cómo se ha armado esta conspiración en mi contra para hacerse de la vicepresidencia”.

Glas, quien niega cualquier relación con la red de sobornos de Odebrecht, sostuvo tener fe en que la justicia se imponga y no descartó acudir a instancias nacionales e internacionales para defenderse.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, privó ayer lunes de la libertad al político de manera cautelar a pedido de la Fiscalía General en una audiencia celebrada en Quito, además de disponer la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas.

El fiscal general, Carlos Baca, dijo que “lo que ha establecido el juez se fundamenta en elementos de convicción y evidencias recabadas en la investigación” del caso, cuya instrucción fiscal se cerró el pasado 1 de octubre.

La semana pasada, la dependencia recabó nuevos testimonios dentro del caso, entre ellos, del delator y ex director de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador, José Conceicao Santos.

La prisión preventiva contra el vicepresidente no implica que pierda su cargo, pero sí se produciría un caso de “ausencia temporal”, según abogados constitucionalistas.

Esta situación facultaría entonces al presidente Lenín Moreno a escoger de entre sus ministros a un vicepresidente encargado. (Información de la agencia Xinhua).