Jóvenes colombianos recibieron el pabellón nacional para representar al país en la Cumbre ‘One Young World’

“Ustedes tiene la oportunidad de proyectar un país que combina dos aspectos muy atractivos para cualquier ciudadano del mundo: paz y preservación del medio ambiente”. Estas fueron las palabras del Presidente Juan Manuel Santos al entregar el pabellón nacional a los jóvenes que representarán al país en la Cumbre ‘One Young World’, que se llevará a cabo en Bogotá del 4 al 7 de octubre.

Así mismo, les dijo que “Colombia ha venido jugando en un tema que para todos los jóvenes debe ser un tema prioritario, y es la preservación de nuestro medio ambiente”.

El Jefe de Estado los invitó para que den a conocer el proceso de reconciliación con el medio ambiente en el que también Colombia está avanzando.

“Ustedes pueden dar ese ejemplo, fuimos estigmatizados por ser origen de muchos problemas, hoy el mundo nos está viendo con unos ojos más positivos, más interesantes y con admiración”, dijo.

Para el Mandatario, los jóvenes “están aquí porque son líderes, porque tienen mucho que aportar, muestren ese país maravilloso que tenemos”.

Laura Ulloa fue la encargada de recibir de las manos del Presidente la tricolor. Esta joven actualmente trabaja con desmovilizados, luego de haber sido víctima del conflicto armado.

Para el Presidente Santos, “la reconciliación que Laura está haciendo todos los días en su trabajo, de dejar atrás los odios, de dejar atrás la sed de venganza, de sanar heridas, esa reconciliación también la estamos haciendo con nuestro propio medio ambiente”.

Durante el evento, que se llevó a cabo en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el delegado David Gereda, representante de ‘One Young World’, le entregó al Presidente la bandera de la Cumbre.

“Esta iniciativa me parece maravillosa y me horna muchísimo haber recibido esa bandera, es un honor muy grande y agradezco muchísimo que me hayan dado ese honor y trataré de llevarlo con toda la altura”, dijo.

Sobre One Young World

One Young World es la cumbre de jóvenes regionales y locales más importante a nivel mundial. Esta iniciativa nace de una entidad sin ánimo de lucro con sede en Reino Unido y reúne anualmente a líderes entre 18 y 30 años de edad, procedentes de 194 países.

Dentro de los participantes se encuentran talentosos jóvenes que han desarrollado proyectos de alto impacto, en diferentes sectores, para los países que representan.

Allí la participación de exjefes de Estado, ganadores de premios Nobel, reconocidos científicos, economistas, así como directivos de importantes cadenas multinacionales estarán presentes para escuchar y guiar a los más de 2.000 jóvenes que estarán en la capital colombiana durante el One Young World, del 4 al 7 de octubre de 2017.

La magnitud del evento permite cumplir el sueño y la misión de miles de jóvenes que están pensando en la construcción de un nuevo mundo, especialmente para las generaciones futuras. Este es el espacio indicado para aquellas voces que nacen desde los sueños, de esta forma unidos y desde su pensamiento individual puedan hacer eco, materializando así las ideas que harán posible la transformación del mundo.

El evento se iniciará este miércoles 4 de octubre, día en que el Presidente Santos hará la instalación oficial del encuentro, en la Plaza de Bolívar.

Los días 5, 6 y 7 de octubre, los jóvenes se reunirán en el Centro de Convenciones Ágora para participar en charlas, conferencias y foros con cerca de 50 consejeros de talla mundial.