En vídeo quedó registrado el momento cuando un conductor atropella a una mujer en Cajicá, Cundinamarca

En las redes sociales se hizo viral una escena sobre la agresión de una mujer cuando hacia un reclamo por un choque simple en el municipio Cajicá, Cundinamarca.

La mujer, identificada como Lina Alejandra Molina, resultó involucrada en un accidente de tránsito leve en una vía del municipio de Cajicá (Cundinamarca), el responsable del choque intentó huir y llegó a atropellarla para evadir su responsabilidad.

En un principio Lina se enfrasca en una discusión con el conductor y ante su intransigencia, opta por grabar la escena con su celular mientras espera a la Policía de Tránsito.

En el vídeo se observa como el sujeto enciende su vehículo e intenta huir del lugar, sin importarle pasarle el carro por encima, causándole lesiones en una de sus piernas.

De acuerdo con el dictamen médico, la mujer –quien actualmente permanece hospitalizada– presenta varias fracturas, tuvo que ser sometida a una cirugía y su incapacidad podría superar los dos meses.

“Yo me detuve para responder lo que correspondía con mi carro, para llamar a los seguros. El señor no tenía una actitud cooperativa, me empezó a insultar. Después de darle patadas a mi carro, le dio un puño a mi hermana, entonces yo me acerqué al carro de él para decir cómo era todo eso tan loco y lo que hizo fue acelerar y pasarme el carro por encima. El carro pasó desde la pierna, me dejó una fractura abierta (…) pasó por todo mi cuerpo, hasta el pecho, tengo morados”, indicó Lina a través de un video conocido por el noticiero CM&.

El agresor, identificado como Juan Camilo García Tobasia, fue retenido por la misma comunidad y posteriormente, capturado por las autoridades.

Sin embargo, podría quedar en libertad, ya que le fue imputado el delito de lesiones personales y no tentativa de homicidio, como reclamaron.

