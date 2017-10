Sector vitivinícola, Siempre de etiqueta

Por: Luis Eduardo Forero Medina

La historia del vino se remonta a 4000 años o más antes de la era cristiana; en ésta el primer milagro que hizo Jesús por pedido de María, fue convertir el agua en vino. La “madre del vino”, es la vid, planta que según las Geórgicas de Virgilio le agradan las colinas y el sol.

Ni de peras, ni de cerezas ni de otra fruta se produce vino, sólo de la vid. La cepa después de cinco años se encuentra apta para preparar buenos vinos; aunque entre más edad tenga la planta produce uvas de mejor calidad, no obstante en menor cantidad. La clasificación de los vinos depende de varios factores como la edad, color, cosecha, contenido en alcohol y azúcar, modo de elaboración, etc. Vinos de Jerez en España los codifica como vinos generosos, vinos generosos de licor y categorías especiales, de acuerdo a la edad.

Geográficamente en el mundo, España es el mayor viñedo; en América del sur, Argentina es el mayor productor seguido de Chile y México. En el país azteca se comercializan miles de etiquetas originarias de por lo menos 20 países. En el sector vitivinícola chino últimamente se percibe un considerable crecimiento y combinación del vino con su gastronomía. China es el principal país productor y consumidor de uva de mesa, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). En el argot vitivinícola el nuevo mundo del vino lo componen Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos, en América ; además de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los países mayores exportadores de vino son Francia, Italia, España, Estados Unidos y China. La mayor cantidad de vino que se saborea en Colombia proviene de Chile que históricamente ha vencido en el mano a mano a Argentina, el quinto productor de vino en el mundo. La importación se realiza en contenedores con refrigeración de uso marítimo y terrestre, y se concentra en Colombia en menos de dos decenas del más de un centenar de compañías de VYC. En Colombia , el departamento del Valle, concentra más del 85% de la producción nacional; La Unión, a 368 kms de Bogotá, es la Capital Vitinícola y Enoturística de Colombia. En este municipio se construyó el Parque Nacional de la Uva y el Museo del Vino, y este mes se celebra la versión veinte del Carnaval y Reinado de la Uva y el Vino. A nivel nacional anualmente se lleva a cabo Expovinos, en Corferias. En menor proporción que el Valle del Cauca, hay viñedos en Amazonas, Antioquia; Nobsa, Sutamarchán y Villa de Leyva en Boyacá; Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander; Zapatoca en Santander; Quindío y Vaupés. Como el consumo nacional de vino no se abastece localmente, las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan. En esas regiones al año se presentan dos vendimias y para disfrutar de este “arte” cuentan con La Ruta del Vino, con cata de vino y visitas guiadas a las cava . En Argentina La Vendimia es la fiesta más popular de Mendoza y del país desde hace más de 80 años. Argentina es líder mundial en enoturismo.

El vino a semejanza de otras bebidas exclusivas tiene su protocolo para comprarlo, servirlo, degustarlo, es todo una cultura. Las botillerías le han dado paso a los supermercados en la comercialización al detal de vinos, por lo que es frecuente encontrar el sumiller, master of wine, top chefs, y asesores en los estantes de vinos para orientar al consumidor. En el sitio web de Concha y Toro se dan 7 consejos para elegir un vino en el supermercado, para que no se pierda en los pasillos porque “usted encuentra botellas de distintos precios, regiones y cepas”. Leer cuidadosamente las etiquetas será sumamente útil al escoger, para no comprar vinos que no hacen maridaje con alimentos a servir. El vino tiene todo un ceremonial a su alrededor, como ningún otro tiene sus Diez Mandamientos de riguroso cumplimiento. Antes de descorchar se debe mostrar orgullosamente la botella de vino a sus invitados, se aconseja en la web de Bodegas del Rhin. Igualmente tiene sus Reglas de oro para combinarlos, esto es un vino blanco antes de un vino tinto, un vino ligero antes de uno con cuerpo, un vino joven antes de uno con crianza o un vino seco antes de uno dulce, según lo señalan Enólogos expertos. Los diferentes tipos de vino por etiqueta no se sirven en las mismas copas; cada tipo de vino tiene su forma de copa preferida; en todo caso las copas de cristal fino transparente son las sugeridas. Por ejemplo los tintos se sirven en copas más grandes que los blancos. Porque los vinos son alegres y elegantes, ( en el gremio no se preparan “vinos tristes”), crasos errores serían servir vinos tintos con las sopas, los pescados y quesos semi maduros; o recurrir a vinos blancos con los asados o carnes rojas. En el sector lo que prima es un buen maridaje. En América latina el vino es cada vez más aceptado como un “complemento alimenticio”, a usanza de la Unión Europea. En Bogotá restaurantes populares al momento de la tradicional pregunta, ¿y de tomar qué?, cada vez más ofrecen sustituir el jugo por el vino de la casa.

Tronco de problemas los que tiene el sector, para los pequeños viñedos es que los intermediarios les compran la cosecha a precios no sostenibles; en las bodegas son las emisiones de gas carbónico y el uso de vidrio; para los comercializadores en el racimo de inconvenientes está contrabando que supuestamente se incrementó con el aumento del IVA a los vinos en Colombia. Los pioneros del buen vino en Colombia comienzan a envejecerse, Bodegas Añejas cumple 80 años, Pedro Domecq Colombia (PDC) 63 años, Casa Grajales 40 años. PDC, quizá es la primera empresa de vinos en recibir certificación de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM- por parte de SGS Colombia y del Invima.

¡Salud!

@luforero4