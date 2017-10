Universitario denuncia ataque de taxistas por negarse a pagar de más en Bogotá

Un universitario denuncian que fue víctima de múltiples agresiones e insultos por parte de dos taxistas en el sur de Bogotá al reclamarles el elevado precio de una carrera.

De acuerdo con el relato del universitario, al abstenerse de pagar alrededor de $40 mil por un servicio que generalmente le cuesta $20 mil, recibió patadas, puños y hasta ataques con una varilla.

La agresión se registró en el sector de Tunjuelito, luego de que el joven abordara el vehículo de servicio público en la calle 40 con Caracas.

Al protestarle por el elevado costo, el taxista resolvió llamar a un compañero y entre los dos lo atacaron, según quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

“Yo le dije al taxista: ‘Si quiere espero acá a que llegue la Policía y le pago lo que me digan ellos, porque no le voy a pagar a usted la gana’. En esas, llamó a otro taxista y en un descuido, cuando yo intentaba abrir la puerta para esperar a la Policía dentro del carro, me cogieron a varilla”, aseguró Yeisson Umaña, el pasajero agredido.

Además los conductores le robaron el celular y uno de ellos, en repetidas oportunidades, intentó quitarle la billetera.

“Me rapan el celular y me quedé en la puerta del conductor. Mientras alego con uno de los taxistas y el otro da la vuelta, entra por la otra puerta y enciende el carro. Como yo estaba enganchado me arrastra una cuadra”, indicó el joven universitario.

En las cámaras del sector se observa que las placas de uno de los taxistas es SXM 481 y el otro vehículo tienen el número 821.