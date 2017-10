Cancelan el concierto de Paul McCartney en Medellín por problemas de producción

El concierto de Paul McCartney, en el marco de su gira One On One, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, fue pospuesto por problemas logísticos y de producción.

De acuerdo con Tyrona Eventos, están buscando la manera de reprogramar la presentación del artista en Colombia, pero que por el momento realizarán el reintegro del dinero a los seguidores que ya tenían lista su boleta.

“Paul lamenta mucho la decepción que esto causará a sus fans, debido a circunstancias que están fuera de su control”, comentó el organizador en un comunicado.

Por lo tanto, a todos los compradores de boletería de One On One Paul McCartney se les devolverá la totalidad del dinero cancelado al momento de la compra, incluyendo el valor del servicio de tu Boleta que será asumido por el empresario.

El periodo de devolución establecido a nivel Nacional será desde el 9 de Octubre de 2017 y hasta el 30 de Diciembre de 2017 siguiente:

Después de esta fecha, quienes no hayan realizado el proceso que se detalla a continuación deberán comunicarse directamente con Tu Boleta a través de su Call Center para recibir mayor información al respecto.

Este es el comunicado completo: