Colombia, con todo ante Paraguay para asegurar en casa su paso al mundial de Rusia 2018

Los dirigidos por José Néstor Pékerman están listos para disputar el encuentro ante los paraguayos, por la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Este miércoles el equipo realizó su último entrenamiento antes del importante compromiso que se jugará a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano.

Antes del entrenamiento el Director Técnico José Néstor Pékerman ofreció una rueda de prensa para analizar al próximo rival y la actualidad de los jugadores colombianos. Éstas son algunas de las frases destacadas del entrenador:

“Frente a Paraguay el partido va a tener varios momentos y hay que estar preparados. Se debe saber jugar en partidos importantes, y Colombia me dejó contento porque no es la primera vez que un partido determinante saca lo mejor de sí, frente a un gran rival como Brasil luego de ir perdiendo. Me da confianza que en Colombia hay un gran crecimiento mental, técnico y táctico”.

“En Colombia he sido muy feliz, con este grupo de jugadores queremos volver a un Mundial, he tenido unos jugadores extraordinarios en todo sentido, como personas y profesionales. Me gusta que sientan la camiseta, que le den valor a su país, a su gente, que siempre crean y que estén dispuestos a romper records. Me siento orgulloso de haber estado acá”.

“Hemos ido consolidando a muchos de los muchachos. Haber recuperar a Falcao en esta situación es algo tremendo. También recuperar a James en el mejor momento es fundamental. Tener en crecimiento a Cardona, Fabra, Barrios en Boca es muy importante y mantener en competencia a los muchachos que tenemos como Sánchez y Arias nos ilusiona”.

“Es muy importante que después de mucho tiempo podamos contar con muchos jugadores que habitualmente queríamos contar y que muchas veces no hemos podido. La cantidad de minutos que puedan jugar es relativo y tiene que ver con la necesidad de cada uno de los partidos, debemos ver cuáles son las situaciones a las que les podemos dar prioridad”.

“En esta eliminatoria han sido tremenda las situaciones que hemos padecido. No sé si es la primera vez que podemos repetir un equipo con tantos nombres parecidos y un posible equipo titular y eso habla de haber podido superar todas las dificultes”.

“La Eliminatoria siempre nos marca que las estadísticas no juegan, se han roto permanentemente y el tipo de partidos que se juegan son muy cerrados con resultados inciertos; por eso sucede este final con 7 equipos luchando por 3 cupos directos y un medio cupo”.

“Siempre tenemos que mejorar, por más que quedemos conformes. Uno tiene en cuenta las alternativas del partido, el rival y cómo fueron sucediendo los hechos del partido, lo que intentamos hacer. Todos saben que siempre buscamos corregir cosas, en la Eliminatoria no es tan sencillo la corrección”.

“Estamos contentos con el partido que se jugó frente a Brasil y por la pareja (de centrales) también en Venezuela, pero son otras características, pero quizá algunos tengan un matiz un poco diferente, son jugadores de selección y valiosos, en el último compromiso quedamos muy conformes”.

“Tenemos claro que acá la prioridad es jugar concentrados para este partido, corriendo los riesgos que se corren siempre que se juega fútbol. Por supuesto hay que tener cuidado en las acciones en donde uno puede pensar y tener precaución, pero eso no nos debe llevar a jugar preocupado por las tarjetas amarillas”.