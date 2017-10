Cuenta regresiva para personalizar tarjeta tullave y recibir sus beneficios

En Menos de dos meses se vence el plazo para que los usuarios del sistema TransMilenio que aún no han personalizado la Tarjeta Tullave, realicen este proceso, luego del 1 de diciembre quienes no personalizaron su tarjeta no obtendrán el paquete de beneficios.

Cabe recordar que una vez se adelante el proceso de personalización de la tarjeta Tullave los usuarios del sistema TransMilenio acceden a múltiples beneficios que buscan fidelizar a nuestros usuarios.

En un día promedio se realizan hasta 104.900 transbordos en el componente zonal y troncal donde se evidencia que gran parte de los usuarios realizan conexiones para llegar a sus destinos, estas cifras demuestran que al personalizar la tarjeta los pasajeros que se movilizan dentro del sistema ahorran dinero.

Es importante destacar que a partir del 1 de diciembre los usuarios que aun viajan en TransMilenio con las tarjetas antiguas: rojas y azules, así como las verdes anónimas sin personalizar, podrán seguir usando las tarjetas para viajar en el sistema, pero perderán los beneficios. Hoy quienes tienen estas tarjetas realizan hasta dos trasbordos durante 95 minutos con un costo de $300 pesos. Este beneficio se perderá desde el 1 de diciembre de 2017, lo que significa que luego de esta fecha pagarán cada transbordo con tarifa plena y verán afectado su bolsillo.

Es por esto que TransMilenio activa una campaña de divulgación masiva para informar a todos los usuarios y bogotanos cuáles son los pasos que deben hacer para acceder a la Tarjeta Tullaveplus, e invitarlos a asistir a los 40 puntos de atención Tullave dispuestos en diferentes zonas de la capital para que todos ellos puedan personalizar sus tarjetas y a partir de ese momento disfrutar de los beneficios.