Distrito aún no está facultado para dar una fecha sobre consulta taurina

La Administración Distrital informó que aún no está facultada para definir una fecha sobre la realización de una consulta taurina en la ciudad, ya que el Gobierno nacional no ha definido la financiación para esa actividad.

De acuerdo con Miguel Uribe, secretario de Gobierno de la Alcaldía, aún no se ha definido quién debe asumir los gastos de la consulta taurina.

El secretario indicó que una vez no se de una definición no se puede expedir un decreto convocándola.

En su momento, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, manifestó que se han presentado varias interpretaciones jurídicas que señalan que el Distrito debe asumir los gastos de la consulta que supera los $40.000 mil millones, cifra que según Peñalosa excede las capacidades de la Alcaldía.

Sobre el procedimiento de la consulta taurina, explicó el secretario de Gobierno que deben participar en ella aproximadamente 1 millón 880 mil personas.