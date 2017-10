Premio Nobel de Literatura 2017 fue para el anglo-japonés Kazuo Ishiguro

–El escritor japonés Kazuo Ishiguro fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura, porque, según la academia sueca, “en novelas de gran fuerza emocional, ha descubierto el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo”.

Ishiguro, nacido el 8 de noviembre de 1954 en Nagasaki, Japón, pero radicado en Inglaterra desde los 5 años de edad, es un novelista , guionista y escritor de cuentos cortos.

Una de sus más reconocidas novelas es “Nunca me abandones”, publicada en 2005. La revista Time la nombró la mejor novela de ese año e incluyó a la misma en su lista de las 100 mejores novelas de habla inglesa del período 1923-2005.

“Nunca me abanadones” fue adaptada al cine y se estrenó en 2010, dirigida por Mark Romanek y protagonizada por Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield.

Ishiguro obtuvo su licenciatura de la Universidad de Kent en 1978 y su maestría de la Universidad de East Anglia’s curso de escritura creativa en 1980.

Ishiguro es catalogado como uno de los más célebres autores de ficción contemporánea en el mundo de habla inglesa, habiendo recibido cuatro nominaciones al Premio Man Booker y ganado el premio 1989 por su novela Los Restos del Día . En 2008, The Times clasificó a Ishiguro como el 32º en su lista de “Los 50 mayores escritores británicos desde 1945”.

OTROS DATOS DEL GANADOR

Kazuo Ishiguro ha sido un autor de tiempo completo desde su primer libro, A Pale View of Hills (1982). Tanto su primera novela como la siguiente, Un artista del mundo flotante (1986) toman en Nagasaki pocos años después de la Segunda Guerra Mundial.

Los temas que Ishiguro es más ya está presente aquí: memoria, tiempo y autoengaño. Esto es particularmente notable en su más renombrada novela, Los restos del día (1989), que se convirtió en película con Anthony Hopkins actuando como el mayordomo obsesionado con el deber Stevens.

Los escritos de Ishiguro están marcados por un modo de expresión cuidadosamente restringido, independiente de cualesquiera que sean los acontecimientos. Al mismo tiempo, su ficción más reciente contiene fantásticas características.

Con el trabajo distópico Never Let Me Go (2005), Ishiguro introdujo un resfriado subyacente de la ciencia ficción en su trabajo. En esta novela, como en muchos otros, también encontramos influencias musicales. Un ejemplo llamativo es la colección de cuentos titulada Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall (2009), juega un papel fundamental en la representación de la relaciones de los personajes. En su última novela, The Buried Giant (2015), una pareja de ancianos viaje por carretera a través de un paisaje inglés arcaico, con la esperanza de reunirse con su hijo adulto, no lo he visto desde hace años. Esta novela explora, de una manera en movimiento, cómo la memoria el olvido, la historia hasta el presente, y la fantasía a la realidad.

Aparte de sus ocho libros, Ishiguro también ha escrito guiones para cine y televisión