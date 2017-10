Desde las alturas, Alcaldía de Bogotá premió a voluntarios que ayudaron a embellecer el barrio Belén

Alrededor de 100 personas que voluntariamente donaron su tiempo para ayudar a embellecer las calles del barrio Belén tuvieron la oportunidad de tener una comida a 45 metros de altura en la Plaza de Bolívar.

Esta iniciativa, que se realiza solo durante este viernes, hace parte de la campaña ‘Dar para cambiar’, donde la Alcaldía de Enrique Peñalosa invita a los ciudadanos a la transformación y recuperación del centro de Bogotá.

10 restaurantes del centro se unieron a la jornada para destacar la gastronomía como uno de los atractivos de este sector de la capital. Con una comida a más de 45 metros de altura, la Alcaldía de Enrique Peñalosa premió el espíritu solidario de alrededor de 100 ciudadanos que ayudaron a embellecer el barrio Belén, en la localidad de La Candelaria, dentro del programa de ‘Revive el centro’.

Más de 200 personas se inscribieron en la convocatoria y de este grupo 100 llegaron a la cita del pasado 30 de septiembre para embellecer este barrio del centro de la ciudad. La jornada de ese día se convirtió en una completa experiencia de comunidad, donde los habitantes del barrio Belén y estos voluntarios se unieron para devolverle a la ciudad un poco de amor.

“La gente estaba supercontenta. Ese proyecto fue una sugerencia de los mismos residentes del barrio y respondimos a esa solicitud llevando a los voluntarios a ayudar a arreglar sus casas. Esto se convirtió en un tema de trabajo en equipo”, relató la funcionaria.

Este grupo de voluntarios no sabían que iban a ser premiados con una comida en las alturas, solo los motivaba el espíritu de colaboración. “La verdad esto fue una sorpresa. La idea de cuando uno es voluntario es que le nazca ayudar al otro y chévere recuperar la identidad del centro histórico. Hacer parte de esto lo incentiva a uno a ser mejor ser humano y cuando me dijeron lo de la comida yo dije ‘de una yo me monto’”, sostuvo Conny Medina, una de las voluntarias de la jornada.