Estas son las indicaciones para disfrutar del concierto de U2 en El Campín

Este sábado se presenta por primera vez en Bogotá la banda irlandesa U2, por lo cual se esperan miles de asistentes a este espectáculo que se llevará a cabo en el estadio El Campín.

Por eso es bueno tener en cuenta todas las recomendaciones que han venido haciendo las autoridades distritales para disfrutar del concierto de manera organizada y segura.

Se sugiere, por ejemplo llegar temprano, preferiblemente en buses y articulados de Servicio Integrado de Transporte Público (SITP). Las puertas se abrirán a las 4:00 de la tarde.

No se permitirá el ingreso de niños menores de 7 años para las localidades en gradería y de 12 años para las de gramilla. Todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable.

A quienes les gusta llegar con mucha antelación, se les advierte que no está permitido acampar en inmediaciones del estadio. Ya los amantes de registro, tienen que saber que no se permitirá el acceso de cámaras fotográficas o de video.

Al estadio tampoco se podrá ingresar comidas, bebidas, sillas portátiles, licores, armas, elementos corto punzantes, latas, envases de vidrio ni sustancias psicoactivas.

Y quienes vayan en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas no se les permitirá el ingreso.

El estadio contará con el servicio de baños adicionales en cada localidad. Así como con cinco puestos de salud equipados para atender eventualidades y emergencias. También se instalaran tiendas de comida y de bebidas, puntos de merchandising oficial de la banda irlandesa y un área en la plazoleta oriental norte del estadio para personas en condición de discapacidad.

Para facilitar la llegada de los asistentes al estadio, la Secretaría de Movilidad autorizó algunos cierres viales, como el de la calzada oriental de la transversal 28, entre calle 57 y la carrera 28, desde las 10:00 de la noche del viernes hasta las 2:00 de la mañana del lunes 8 de octubre.

Al mismo tiempo que habilitó varios parqueaderos del sector para quienes prefieran llegar en sus vehículos. Estos estarán ubicados en las siguientes direcciones:

Carrera 21 No. 53-06

Calle 63 No. 23

Carrera 17 No. 63-57

Carrera 22 No. 62

Calle 56 No. 17

Centro Comercial Galerías

Y para agilizar el retorno de quienes lleguen en transporte público, TransMilenio extenderá su horario hasta las 11:00 de la noche.