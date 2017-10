José Pékerman: “Sigo creyendo que Colombia puede clasificar al Mundial de Rusia”

–El técnico José Pékerman admitió que la derrota de Colombia ante Paraguay (1-2) fue un duro golpe, pero añadió que sigue creyendo que “podemos ir al Mundial”, para lo cual lo que corresponde ahora “es recuperar anímicamente al conjunto y creer en el triunfo”, en referencia al duelo ante Perú del próximo martes en Lima. En igual sentido se pronunció Radamel Falcao García, quien afirmó: “Colombia tiene que levantarse y estar convencida de que se puede ir a Perú a ganar.

Para los analistas, el seleccionado colombiano subestimó al equipo guaraní y no trató, ni siquiera de defender el gol de Falcao, para llevarse los 3 puntos.

Pékerman advirtió:

“Estamos tristes, como están todos los colombianos. Pasamos de un posible festejo a irnos con las manos vacías. Pero esto es fútbol y en este deporte pasan cosas increíbles. Hay que aprender. Nadie tiene nada resuelto hasta que no se acabe el partido y hoy, más allá de que fue algo increíble lo que sucedió, lo hemos padecido y nos causa mucho dolor. Hay que seguir creyendo en este grupo, que va a ir a buscar la clasificación a Lima”.

También afirmó:

“Hay que recuperar al grupo anímicamente, porque este fue un golpe duro, y creer en el triunfo, como siempre lo hemos hecho. Vamos a ir con toda a Perú a buscar los puntos para conseguir lo que hoy se nos escapó”.

En el mismo sentido se pronunció Falcao:

“Hoy nos toca lamentar, sufrir. Se nos escapó una victoria que estaba en nuestras manos. Creo que hay que identificar los errores que cometimos para ir y ganar al Perú”.

“Mañana Colombia tiene que levantarse y estar convencida de que se puede ir a Perú a ganar. Porque hoy demostramos, durante la gran mayoría del partido, que hay argumentos y que hay la capacidad de para poder ir a ganar a Perú”, añadió el goleador del Mónaco y del seleccionado colombiano.

Para Pékerman “seguimos dependiendo de nosotros, con un partido adelante y con todas las posibilidades de poder clasificar”.

“Creo que el equipo hizo muchas cosas bien, para que faltando tres minutos lograra la victoria, pero luego pasó lo que pasó. Erramos goles muy fáciles, en un momento determinante, cuando se acababa el partido. Sabíamos que Paraguay iba a hacer el último manotazo como sea, porque este era su partido de despedida si perdía. No nos alcanzó, todo pasó muy rápido, fue algo inexplicable recibir esos dos goles sobre el final. No pudimos congelar el partido, no tuvimos acierto en las dos áreas, eso es lo que vamos a tener que hablar mucho en los próximos días”, expresó el ténico de la tricolor.

“No podemos matar a jugadores que nos han dado muchísimo. Lamentablemente pasó lo que pasó, pero eso no puedo borrar el pasado. Debemos ser cuidadosos, fortalecer a los muchachos que han cometido algún error. Sigo creyendo plenamente en ellos y sé que estamos en condiciones de demostrar que podemos ir al Mundial”, complementó Pékerman.

Respecto a que en Barranquilla no se le pudo ganar a Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, Radamel Falcao aseguró:

“Eso son circunstancias y una constante que se ha visto durante la Eliminatoria. Si se fijan hoy Argentina tampoco pudo ganar en casa; Chile perdió contra Paraguay en su estadio. Ahora lo único que nos queda es concentrarnos y enfocarnos en ir a ganar a Perú”, puntualizó.

Con la derrota de este jueves, Colombia se mantuvo en la zona de clasificación con 26 unidades, en la cuarta casilla de la tabla que lidera Brasil con 38 puntos, seguido de Uruguay, con 28 y Chile con 26.

Lo cierto es que el próximo martes 10 de octubre, el seleccionado colombiano tiene que ganarle al Perú. O despedirse del sueño de clasificar a Rusia 2018.

Tabla de posiciones

1. Brasil 38 puntos

2. Uruguay 28 puntos

3. Chile 26 puntos

4. Colombia 26 puntos

5. Perú 25 puntos

6. Argentina 25 puntos

7. Paraguay 24 puntos

8. Ecuador 20 puntos

9. Bolivia 14 puntos

10. Venezuela 9 puntos