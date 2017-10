ONU inicia verificación del alto el fuego con el ELN

El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, dió apertura a los comienzos de las labores de verificación y veeduría del cese del fuego entre el Gobierno y el ELN, que entró en vigor desde el pasado primero de octubre.

Estas acciones de verificación se realizarán en 13 áreas de las 33 que han sido seleccionadas y en donde el organismo internacional tendrá, entre otros objetivos, el de evitar que haya entrenamientos entre el Ejército y la guerrilla.

Por ahora, se espera que en las próximas horas se estén desplegados la totalidad de los equipos de la ONU.

“Nos piden verificar el cumplimiento de ambas partes. Debemos tratar de prevenir encuentros armados entre el Ejercito y el ELN e informar los resultados de la verificación”, comentó el jefe de la Misión.

De igual forma, Arnault mencionó las dificultades que podría representar las particularidades del cese.

“Lo inusual es que no hay separación de fuerzas, ambas partes mantienen la movilidad (…) No es una tarea imposible, aunque no hay, por ejemplo, zonas veredales que delimitan los territorios de verificación, pero tenemos que darle un chance a este proceso”, aseguró Arnault.

Cabe mencionar que el coordinador de la verificación del cese con el ELN será el salvadoreño José Villacorta. También la Iglesia participará en este proceso.