Santos exhorta a los jóvenes a promover la reconciliación, no solo entre la gente, sino también con la naturaleza

-Para lograr la paz, los jóvenes líderes deben promover la reconciliación, no solo entre la gente, sino también con la naturaleza, afirmó el presidente Juan Manuel Santos al intervenir este sábado en el Encuentro One Young World.

El Primer Mandatario dijo que fueron los jóvenes quienes hace un año le dieron la fortaleza y el mandato para seguir adelante en la exitosa culminación del proceso de paz.

En su intervención en el Encuentro One Young World, el encuentro juvenil más importante del mundo que por primera vez se reúne en el país, el Jefe del Estado indicó que el mundo necesita a los jóvenes para proteger la paz y el planeta.

“Para lograr la paz, los jóvenes líderes deben promover la reconciliación, no solo entre la gente, sino también con la naturaleza”, escribió el propio Primer Mandatario en su cuente en twitter, momentos antes de culminar su mensaje a los más de1.300 jóvenes de 194 naciones, reunidos en el importante encuentro.

La fuerza de los jóvenes

El Presidente Santos recordó cómo decenas de miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, salieron hace un año a las plazas del país a exigir la culminación exitosa del proceso de paz, lo que cual le dio la energía para terminar las negociaciones con el grupo insurgente más numeroso y poderoso de América.

“Fueron los jóvenes de Colombia quienes salieron a las calles, a las plazas. Todos estaban diciendo ‘¡queremos la paz ahora, queremos la reconciliación ahora! Fueron ellos los que me dieron la fuerza para renegociarlo”, indicó.

Recordó que hace pocas semanas, gracias a ese mandato, se destruyó la última arma de la guerrilla de las Farc.

“Siempre sean audaces y piensen en grande. A través de la perseverancia se hace posible lo imposible. Solo con perseverancia se puede lograr cualquier cosa”, indicó el Jefe del Estado, al agradecer las intervenciones de varios jóvenes líderes que lo antecedieron en la palabra, y cuyas historias tienen el común denominador de la compasión.

“Liderazgo y compasión es lo que necesita el mundo. Con personajes como ustedes los jóvenes, el cambio es posible. Son una juventud llena de vida”, expresó.

Objetivos de desarrollo sostenible

Recordó cómo Colombia lideró la Conferencia Rio más 20, en la que se sentaron las bases para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fueron dos muchachas jóvenes, quienes le presentaron esa propuesta audaz, que Colombia ofreció al mundo y que ahora está en plena vigencia.

“Hoy tenemos unas metas de desarrollo sostenible en las que estamos trabajando duro para cumplirlas a través de la perseverancia. El mensaje aquí es que estas dos muchachas jóvenes líderes fueron muy audaces y pensaban lo impensable”, indicó.

También recordó el mensaje que dejó en su visita apostólica de hace algunas semanas el Papa Francisco, quien conminó a los jóvenes a nunca dejarse quitar la felicidad ni la esperanza.

“Ustedes son una inspiración para nosotros. Nunca dejen que nadie les robe la esperanza y su felicidad. Su presencia nos brinda a los colombianos una tremenda fuerza para seguir en esta lucha”, puntualizó.

JOVENES INVITAN A SOÑAR POR UNA COLOMBIA EN PAZ

Diez jóvenes colombianos víctimas del conflicto que hicieron parte del panel ‘Paz y reconciliación’ del Encuentro One Young World de Bogotá, destacaron la importancia del perdón para construir una Colombia en paz.

En el marco del ‘Día de la Paz’ organizado por One Young World, un evento que reúne más de 1.300 jóvenes, líderes y personalidades de 196 países y en el panel “Paz y reconciliación”, los jóvenes víctimas y excombatientes compartieron sus testimonios e invitaron a trabajar por una paz duradera en el país.

Uno de los discursos más aplaudidos fue el de Laura Ulloa, que fue secuestrada en dos ocasiones, una vez por el Eln, y otra por las Farc.

‘El perdón es la clave para la paz, pero la empatía es la clave para unirnos y ser felices”, manifestó Laura, quien también es la abanderada de Colombia ante el evento.

“Perdono a mis captores, porque no quiero vivir con este odio en mi corazón”, dijo.

Así mismo invitó a los jóvenes “a que perdonen y pierdan el miedo a volver a comenzar”.

Otra joven líder y víctima del conflicto, María Alejandra Mahecha, dijo que ‘los sobrevivientes de la guerra anhelamos la paz, la justicia y la verdad. Bienvenida la paz”.

Por su parte, Isabelita Mercado, participante del panel, invitó a los asistentes a que “nos ayuden a soñar por una Colombia pacífica”.

Finalmente, Sebastián Cadavid, desmovilizado de las Farc y que ahora es empresario, destacó el aporte de este encuentro de jóvenes líderes a la paz.

“Estoy seguro que si me hubieran dado un buen consejo, como los del One Young World no me hubiera ido a la guerra”, dijo.