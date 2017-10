Senador Musa Besaile fue recluido en la cárcel La Picota

–En el pabellón ERE Sur de La Picota, especial para funcionarios públicos, fue recluido el senador Musa Besaile, dentro del proceso que se le sigue por su implicación en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.

La reclusión de Besaile se produjo por orden de la sala penal del alto tribunal, luego de la indagatoria a que fue sometido el político cordobés y que se prolongó más de dos horas.

Besaile deberá permanecer en esta prisión mientras la sala de instrucción dos de la Corte Suprema de Justicia define su situación jurídica.

Besaile rindió indagatoria tras haber sido trasladado a Bogotá desde la ciudad de Montería donde se presentó ante el comando de Policía en cumplimiento de la orden de captura que pesaba en su contra.

Besaile será procesado por los delitos de cohecho y peculado por haber pagado 2 mil millones de pesos al exfiscal extraditable Luis Gustavo Moreno, para frenar una orden de captura en su contra.

Según Moreno el acuerdo para el pago del dinero se llevó a cabo en una reunión entre el exmagistrado Francisco Ricaurte y el senador Musa Besaile, siendo intermediario el abogado Luis Ignacio Lyons.

En su declaración ante la Corte, el exfiscal Moreno dijo que Musa Besaile se reúnió con Ricaurte en el apartamento y acordaron el pago de $1.000 millones para empezar.

Moreno estableció que a manos de Ricaurte solo llegaron 390 millones de los 1.000 millones pactados.

“Yo le llevo la plata pero el Dr. Francisco se molestó porque no estaba completa y quedamos pendientes del otro pago. Un día cualquiera Luis Ignacio Lyons me llama y me pregunta ¿’Tavo’ dónde estás? y me llega al apto con 300 millones de pesos, de esos echa mano de $50 millones. Me dice que está pasando por una situación difícil, me deja esa plata y yo coordino con el Dr. Francisco, que se molesta nuevamente”, precisó.

Dijo que finalmente el exmagistrado Francisco Ricaurte, siempre muy molesto, recibió en dos entregas apenas $530 millones.