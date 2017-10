Sujeto arrolló a grupo de personas frente al Museo de Historia Natural de Londres

–Aún las autoridades londinenses no han determinado si se trató de una acción terrorista la ejecutada por un sujeto que dejó varias personas heridas al subir su auto sobre la acera en las afueras del Museo de Historia Natural para arrollar a quienes caminaban desprevenidamente por el lugar

El hombre responsable del hecho fue arrestado poco después de la acción, que ocurrió hacia las 2:20 de la tarde en un día en el que el museo, en el centro de la ciudad, está atiborrado de turistas internacionales y otros transeúntes.

El Museo fue evacuado como medida de precaución, luego del incidente. También fue cerrada al público la estación del metro South Kensington, la más próxima al museo, si bien las otras entradas al subterráneo de la zona permanecieron abiertas.

El al alcalde de Londres, Sadiq Khan, publicó la siguiente declaración sobre el incidente en South Kensington:

“Un número de personas resultaron heridas en un incidente que involucró un automóvil en Exhibition Road, South Kensington.Un hombre ha sido detenido por la policía.

Los detalles todavía están surgiendo y he hablado con y estoy en contacto cercano con el Comisionado Asistente Mark Mark Rowley y nuestros otros servicios de emergencia.

La policía ha pedido a la gente que evite el área mientras continúan sus investigaciones.

Para más información, por favor, siga a la Policía Metropolitana en Twitter”, concluye el mensaje.

Fotos tomadas en el lugar que circularon en las redes sociales mostraron un coche gris con una abolladura y a un hombre siendo sujetado contra el suelo afuera del museo. No estuvo claro de inmediato si el hombre fue sujetado por policías o civiles.

Reports on the ground of a car being driven into people outside the Natural History Museum. All media free to use this video. pic.twitter.com/10ePBhqVMF

— Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) 7 de octubre de 2017