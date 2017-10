EE.UU niega visa a la Fiscal venezolana Luis Ortega, según periódico de Washington

— El Departamento de Estado de los Estados Unidos negó la visa para ingresar a territorio estadounidense a la Fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, según lo afirma el periódico El Tiempo Latino de Washington.

En su cuenta en twitter el medio de información, que se publica en español, señala:

La Agencia Venezolana de Noticias, órgano oficial del régimen de Nicolás Maduro, destaca la información recordando que Ortega Diaz fue “destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por alentar la impunidad”.

Finalmente dice que “hasta los momentos se desconocen los motivos por los cuales Ortega Díaz pretendía ingresar a la nación estadounidense”.

LA MASCARA DEL TERROR

A propósito de Venezuela, el periodico El Tiempo Latino publica este domingo un artículo bajo el titulo “La máscara del terror oficial en Venezuela”, en el cual hace las siguientes precisiones:

“Poco se conoce en el plano internacional de la violenta política que se implementa en Venezuela con el argumento de recuperar la tranquilidad ciudadana ante los altos índices de criminalidad. Bajo el nombre de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, el gobierno de Nicolás Maduro ha impulsado operativos conjuntos de las múltiples fuerzas armadas y de inteligencia a su cargo, para acorralar la delincuencia. Un documento “reservado” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país, define así el objetivo de la OLP: “…para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”.

Sin embargo, el improvisado plan de seguridad ha estado fuera de control desde que se activó en julio de 2015. En una de sus primeras acciones en el populoso sector conocido como la Cota 905, al suroeste de Caracas, se reportó asociada a la intervención de la OLP una masacre de 15 personas. También se denunció el uso excesivo de la fuerza cuando autoridades destruyeron la propiedad y robaron bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial. Estos maltratos y la violación sistemática de los derechos humanos se convirtieron en el sello de la política que se ha convertido en una “masacre por goteo”, como la denominó Keymer Ávila investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Los testimonios de víctimas y victimarios, así como el riguroso seguimiento a archivos oficiales, y cobertura de medios realizada para esta investigación del portal venezolano RunRun.es en alianza con la plataforma de Periodismo Latinoamericano CONNECTAS (Consultar acá todo el especial) FAVOR ENLAZAR A https://www.connectas.org/olp/, documentan como bajo la OLP se han cometido 560 asesinatos con intervención de funcionarios públicos, en al menos 44 masacres. En la convulsionada Venezuela de hoy, esto ha sucedido sin escándalos mediáticos, pese a que las operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y drones para la identificación de las víctimas.

Es así como la política de pacificación se ha traducido en una fórmula de terror y zozobra, que ha incluido hasta el uso de atemorizantes máscaras en los operativos, para mantener bajo control a los venezolanos principalmente en las zonas menos privilegiadas en diferentes partes del país, donde se han dado estos operativos.

Esta investigación además evidencia que detrás de algunos de estos procedimientos en realidad lo que había eran venganzas personales, el cambio de manos de territorios de un grupo criminal a otro, o la protección a los intereses de militares y personajes del alto gobierno.

Dolor y tristeza fue lo que dejó uno de estos operativos en los Vegas-Azuaje*. Aunque ya han pasado más de seis meses, el patriaca de esta familia no puede evitarlo, todavía se ahoga en llanto cuando recuerda ese día, el día que la OLP mató a su único hijo varón. “A mi hijo lo asesinaron el 10 de marzo. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana entró la Policía Nacional Bolivariana, los llamados hombres de negro (Fuerza de Acciones Especiales de la PNB), algunos encapuchados y otros no. Le dieron un mandarriazo (golpearon con un mazo) a la puerta. A mi esposa, a mi hija y a mí nos sacaron a la fuerza, prácticamente desnudos. Estuvieron como media hora con él en el cuarto y lo golpeaban. A mi hijo lo mandaron a vestir, porque estaba durmiendo y lo bajaron a la sala. Le dieron un solo tiro en el corazón a mi muchachito de 16 años, sin ningún motivo… Me mataron a mi muchacho así, malamente”. Luego fue presentado como un “presunto delincuente”.