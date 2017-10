EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. II PARTE

Por:Carlos Fradique-Méndez

En la lección pasada recordamos que a los menores se les debe oír y cité el Art. 44 de la Constitución que ordena que a los menores de edad se les debe garantizar el derecho a la libre expresión de su opinión, o lo que es lo mismo que a los niños se les debe OÍR y presumir que están diciendo la verdad y con prudencia escuchar sus versiones, especialmente cuando incriminan a uno de sus padres.



En las leyes está claro que los progenitores, la sociedad y el Estado debemos velar siempre porque prime EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES, para el caso quienes no han cumplido 18 años de edad.

Dejemos explicado que las personas entre la concepción y los 18 años de edad, tenemos las siguientes etapas de vida.

1) Gestación y embarazo que dura aproximadamente 9 meses. Pero en verdad son 21 meses.

2) Primera infancia hasta los 7 años de edad

3) Segunda infancia hasta los 13 o 14 años de edad

4) Primera adolescencia entre los 13 o 14 y los 16 años de edad

5) Segunda adolescencia entre los 16 y los 18 años de edad.

GESTACIÓN Y EMBARAZO

En verdad tiene un tiempo de por lo menos 21 meses si asumimos que los progenitores son responsables, caso en el cual destinarán por lo menos un año para planear el embarazo teniendo en cuenta que al ser que engendren se le deben brindar las condiciones mínimas para que tenga una vida digna. Cuando un niño y una niña se embarazan, son tres los menores a quienes se les violan sus derechos y se les desconoce el INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

1) Por una parte el niño o adolescente a quien le están enseñando que puede abusar y usar a las mujeres solo para satisfacer una transitoria necesidad sexual. 2) Por otra parte la niña o adolescente que está asumiendo una carga para la cual no está preparada y que puede significar la frustración de su vida. Y hay niñas que no reciben suficiente orientación y siguen teniendo sexo sin protección y por eso tenemos mujeres que a los 20 o 22 años ya tienen 3 o 4 hijos, a veces de diferentes papás, no siempre identificados. 3) Estos niños corren gran riesgo de no tener sus derechos fundamentales garantizados. Y en estos casos la promiscuidad no es ligereza sexual sino falta de educación y abandono de los padres y de la sociedad. Respetuosamente llamo la atención para que no se sigan repitiendo estos cuadros desoladores.

En estos eventos parece que está primero la satisfacción casi animal de un deseo sexual y no el pensar en el futuro de una criatura. Cuando se toma la decisión de entregar esos hijos en adopción, las más de las veces los adoptantes les brindan las oportunidades que los padres biológicos les negaban por su irresponsabilidad.

Es una obligación de los padres y de los niños, niña y adolescentes dar y recibir educación para la vida en familia y en este caso para el

ejercicio de la sexualidad. Si los progenitores no ofrecen esa oportunidad están incumpliendo con sus deberes.

Y es bueno anotar que durante el embarazo, desde el primer día de embarazo, los padres deben ir educando y formando a sus hijos, consumiendo alimentación adecuada, observando buenos hábitos, escuchando buena música de estimulación positiva y todo lo demás que recomiende el médico de cabecera

PRIMERA INFANCIA HASTA LOS 7 AÑOS DE EDAD

De la red, https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/la-importancia-de-los-primeros-7-anos-de-vida-en-los-ninos/ tomo el siguiente párrafo, publicado el miércoles 20 junio 2012.

“LA IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS 7 AÑOS DE VIDA EN LOS NIÑOS.

Paz González

Diversos estudios demuestran que tanto el embarazo como los primeros 7 años de vida de los niños son fundamentales para el desarrollo de su cerebro y su personalidad.

Estos estudios evidencian que durante el embarazo se imprimen ciertos patrones conductuales y emocionales que permanecerán durante toda la vida, lo que se traduce por ejemplo, en respuestas de confianza, seguridad, temor, rabia y tristeza dependiendo de las situaciones a las que se ve enfrentado diariamente.

Lo importante es tener conciencia que todas las situaciones y emociones a las que está expuesta la madre formarán parte del desarrollo del feto y afectarán su personalidad y su vida adulta.

La alimentación de la madre también es muy importante, teniendo un impacto directo en la formación del cerebro y por lo tanto en el desarrollo de las habilidades cognitivas.

Por otro lado debemos estimular apropiadamente a los niños durante los primeros años de vida, pues cada etapa de su niñez será crucial para el desarrollo de su inteligencia, creatividad y comportamiento social.

Existen períodos críticos en los cuales el cerebro se programa para enfrentar ciertas situaciones y para desarrollar habilidades específicas, como por ejemplo la comprensión de las matemáticas o el manejo de algún idioma alternativo. La estimulación temprana de los niños es fundamental ya que a corta edad el cerebro tiene mayor plasticidad, lo que facilita las conexiones entre las neuronas.

Si el cerebro no recibe la estimulación apropiada durante este período resulta más complejo formar estos enlaces en la vida adulta.

Glenn Doman, experto en estimulación, afirma que:

– El cerebro crece con su utilización

– Lo que no utilizamos se pierde.

– El cerebro es el único contenedor con la característica de que cuanto más se introduce en él, más cabe.

– Cuando se mejora una función del cerebro, se mejoran en la misma medida todas las demás.

– El ser humano es inteligente porque utiliza su cerebro.

– El cerebro de nuestros hijos crece tanto como las oportunidades que le damos de crecer.

– Nuestros hijos son tan inteligentes como la oportunidad que tienen para serlo.”

Sigamos cultivando la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que rindan honor a su cultura de bondad para solucionar con prudencia sus conflictos.

