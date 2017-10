Niño venezolano, sin afiliación social, fue atendido en hospital público

Fiebre, vómito y tos eran algunos síntomas que presentaba Jhoanlenson Haslei Sánchez Crespo, un menor de 11 meses de nacido que no tiene afiliación social por tener nacionalidad venezolana, pero que igual recibió atención médica gratis en el hospital San Blas.



Según Ruddy Crespo, madre del pequeño, su hijo presentaba problemas respiratorios desde hace 4 días, pero por su difícil situación económica no lo había llevado al médico.

“No tenía un peso para ir a un hospital, no tenía dinero para comprarle una medicina, fue entonces que una vecina me explicó lo que debía hacer y me acompañó al hospital San Blas, y tan pronto les manifesté los síntomas que tenía mi hijo me lo atendieron inmediatamente”, afirmó Ruddy.

La joven madre ingresó a urgencias del hospital San Blas. Allí el área de admisiones atendió al pequeño y notificó el caso a trabajo social para que fuera ingresado al régimen contributivo.

Óscar Alexis Sánchez, padre del menor, agradeció la atención oportuna que recibió su hijo. El padre destacó la labor de la oficina de trabajo social del hospital, que los orientó en los procedimientos internos que debían realizar para que el bebé recibiera los servicios de salud necesarios.

“Nosotros llegamos hace cuatro meses de Venezuela, entramos a Colombia por Arauca y no tenemos documentos del bebé. Esa era nuestra gran preocupación de traer al niño al médico, que alguna entidad nos lo quitara, pero aquí la trabajadora social nos dio tranquilidad, ya sé cuáles son los trámites legales que debemos hacer, pero lo más importante es que le salvaron la vida a mi hijo”, dijo Sánchez.