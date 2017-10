Huila tiene el mejor café del mundo: Hugh Jackman

El actor australiano Hugh Jackman, conocido por su papel de Wolverine en la saga X-men, visitó el fin de semana el departamento del Huila para grabar vídeos promocionales sobre el café.

“Hola. Estoy muy contento y emocionado de estar aquí”, dijo Jackman a periodistas a su arribo a la ciudad de Neiva, Huila.

El actor australiano compartió una foto y un corto vídeo de su visita a Colombia en su cuenta personal de Instagram. En la imagen Jackman tiene una taza de café en la mano y de fondo se ven unas bolsas del grano acompañado de una leyenda en la que le agradece a los habitantes de Garzón: “Gracias to the extraordinary people of Garzon, Colombia”

Por otro lado, en la publicación muestra las carreteras de Neiva y se despidió con un emotivo mensaje. “¡A toda la gente de Neiva, gracias! Los extrañare. El mejor café del mundo”.

El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, aseguró el pasado sábado que el actor llegó anoche en un jet privado al aeropuerto Benito Salas, de Neiva.

Asimismo, señaló que el actor viajó por tierra hasta el municipio de Garzón para conocer la labor que adelantan los productores de café de la zona y realizar las grabaciones.

Según González Villa, “Jackman adelanta una buena labor en naciones como la nuestra para impulsar el trabajo de los productores cafeteros, por lo que las grabaciones buscan promocionar el consumo de esta bebida”.

Wolverine creó en 2011 la Laughing Man Foundation, que promueve el consumo de café cultivado en países en desarrollo para apoyar programas educativos y comunitarios.

En Colombia, Laughing Man Foundation adquiere el grano de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral), que agremia a más de 4.000 cultivadores.