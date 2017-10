Más de 10.000 personas en edad extra escolar terminan sus estudios en colegios del Distrito

Cerca de 10.300 personas en edad no escolar se encuentran vinculadas a la educación oficial, cumpliendo su sueño de terminar sus estudios que por múltiples razones no habían podido lograrlo.

Este es el caso de Ana Lucinda Jitoma, una mujer indígena de 43 años de edad, proveniente del corregimiento de La Chorrera, quien se graduó gracias a los modelos educativos flexibles del Distrito.

“Mis padres no tuvieron más recursos y yo quedé estancada. Tenía 16 años cuando me vine para Bogotá, porque la situación en mi comunidad (witoto) para sobrevivir no era la mejor”, explicó Ana Lucinda.

Pero las diferencias culturales y la falta de estudios para solicitar un empleo formal le dificultaron acoplarse a la ciudad.

Para mujeres como Ana, que por diferentes motivos no han podido culminar sus estudios, la Administración Distrital ha fortalecido las múltiples estrategias para atender con programas semipresenciales a jóvenes, adultos y población en extra edad.

Estos modelos educativos incluyen programas de aceleración del aprendizaje con atención en jornadas nocturnas y fines de semana.

Población víctima del conflicto armado, en condición de discapacidad, grupos étnicos, de orientación sexual diversa, privados de la libertad e incluso víctimas de violencia intrafamiliar, hacen parte de las poblaciones que el Distrito identifica, caracteriza y vincula al colegio para brindarles la oportunidad de estudiar.

Así fue como esta mujer indígena se vinculó a la educación oficial gracias a la alianza entre las Secretarías de Educación y de la Mujer del Distrito, para acoger a madres cabeza de familia en una de las 18 Casas de Igualdad de Oportunidades que operan actualmente en la ciudad.

“Estudiaba en la Casa de igualdad del barrio La Candelaria en Bosa, los lunes, martes, jueves y sábados de 7 a 11 de la mañana. Aunque vivo en el barrio Quiroga y me tocaba transportarme desde la casa hasta allá, es un esfuerzo que vale la pena hacer”, relató.

Ahora la apuesta de ella es fortalecer su empresa de ropa deportiva inscribiéndose al programa de Gestión Administrativa que dicta el SENA.

Las personas interesadas en culminar sus estudios por medio del modelo de educación flexible pueden inscribirse hasta el próximo 27 de octubre, a través de la página www.educacionbogota.edu.co, en el marco del proceso de matrículas para 2018.