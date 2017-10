Caos en la movilidad de Ciudad Bolívar por falta de buses del SITP

La suspensión de las 25 rutas del SITP, operadas por el concesionario Suma, afectaron la movilidad de cientos de habitantes de Ciudad Bolivar que tuvieron que caminar largas distancias para llegar a los portales más cercanos.

Los barrios más afectados fueron Potosí, Lucero, San Francisco, Candelaria La Nueva, El Tesoro, Arabia y Alpes. Sus habitantes tuvieron tuvieron que hacer extensas caminatas, bien sea para acceder al portal Sur, o al portal El Tunal.

“Yo salí a las 5:40 de la mañana desde Potosí y no me pasaba ningún alimentador, comencé a caminar y vi que mucha gente estaba haciendo lo mismo, para llegar al portal El Tunal”, comentó una de las afectadas.

“La gente no entiende y los jefes tampoco que no tenemos transporte en Ciudad Bolívar. Dijeron que venían unas rutas de TransMilenio a recogernos, pero no llegaron”, agregó.

Los habitantes también reclaman la falta de información sobre la suspención de las rutas.

“Debieron habernos avisado con tiempo. Yo trabajo en el centro y me gasto por ahí media hora para llegar todo los días, pero estoy desde las 6:30 y ya van a ser las 8 de la mañana y vea, hasta ahora voy a entrar al portal”, comentó otra de las afectadas.

La situación a generado que estén pasando carros particulares que les están cobrando mil pesos a los peatones para llevarlos hasta el portal El Tunal.

“A eso súmele los $ 2.200 del TransMilenio, son más de $ 3.000 y luego pasa el articulado muy lleno. Ahora piense en el regreso, si no hay buses, nos toca devolvernos en TransMilenio, llegar a El Tunal y subir a pie hasta la casa, o sea otra hora y media de camino”, comentó una de las afectadas.