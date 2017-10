Cinco tendencias de la radio que podrían cambiarla para siempre

Desde su invención en 1901, la radio ha marcado tendencias y cambiado comportamientos, que con seguridad lo seguirá haciendo aunque su proyección a 50 años es incierta. Su futuro depende de lo que ocurra en la próxima década y esto tiene una relación directa con las tecnologías que se apliquen para su evolución, sin embargo el factor definitivo para marcar su rumbo será la respuesta de los usuarios.

Pero, ¿cómo se vivirán estas transformaciones, teniendo en cuenta que los oyentes de estos próximos años son millennials y centennials? La respuesta sólo la tienen las reacciones de estos públicos. Mientras tanto, expertos y estudiosos que participarán de TecnoTelevisión & Radio, feria y congreso que se realizarán en Bogotá entre el 14 y el 17 de noviembre, coinciden en que éstas son las 5 tendencias que marcarán el futuro de la radio:

1. La transmisión por IP.

Con la posibilidad de desarrollar emisiones a partir de un dominio en internet y alejados ya del uso de las clásicas ondas hertzianas, las cabinas de radio y las antenas, la transmisión IP no solo dependerá de las plataformas electrónicas en sí, sino del desarrollo comunicativo y el mensaje.

Para Ismael Cardozo, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Occidente, “Si bien, las trasmisiones IP son el norte tecnológico, la pregunta que nos haríamos desde la comunicación es: ¿cuál va a ser la diferencia en torno a los formatos comunicativos que vamos a desarrollar dentro de la radio?

“En este sentido, la tendencia, más allá de pensar en la masificación de la radio, es generar contenidos para nichos específicos. Ahora, hay que ver que los nichos son tan grandes como las comunidades sociales lo son, y si bien es cierto que con una transmisión sobre IP podremos llegar a todo el mundo, eso no significa que nuestro mensaje le tiene que interesar a todos”, asegura Cardozo.

2. La radio visual

Según Richard Santa, coordinador académico de TecnoTelevisión & Radio, una de las maneras para llegarle a las nuevas generaciones es el video, y aprovechando las plataformas de internet, la radio viene sufriendo una transformación en la que “les otorga una cara” a las voces anónimas que históricamente tenían el micrófono como único medio para comunicarse.

Permitir al nuevo “oyente” ver lo que ocurre en la cabina de su programa favorito, eleva este medio a una dimensión inesperada, aunque no necesariamente apreciada por todos.

En concepto del profesor Cardozo, “esta herramienta no necesariamente fortalece el ejercicio radiofónico y frente a esta realidad de lo que puede llamarse “radio visual”, la radio tiene el reto de solidificarse como un medio que puede valerse de otros para transformarse y no al revés”. En este caso, la radio no debería convertirse en vehículo para generar programas de televisión y tampoco para multiplicar mensajes en los que se promocionan las redes sociales de periodistas y locutores con el fin de que los oyentes migren hacia esos otros entornos y se inviten a consumir otro tipo de mensajes”.

3. El podcast

La convergencia digital le ha abierto la puerta al podcasting, a través de la radio, con la distribución de archivos multimedia de piezas visuales de corta duración, que pueden incluir texto, sub títulos o notas.

Esta nueva alternativa tiene grandes posibilidades e incluso para los puristas (defensores del medio radial) puede considerarse como un buen ejemplo de cómo otras herramientas y posibilidades digitales pueden fortalecer el ejercicio radiofónico.

En este sentido, cada vez más personas que no pueden escuchar sus programas o segmentos favoritos comienzan a tener la alternativa encontrar on line ese archivo para poder consumirlo en el momento que lo deseen. El podcast permite generar nuevos productos que ya no están bajo la inmediatez del vivo y directo sino que permite las posibilidades de ser atemporal y también de generar interacción.

4. La radio digital

Esta tendencia, netamente tecnológica, tiene que ver con la modernización de la señales de radio para optimizar el espectro y poder generar una mayor cantidad de emisoras con una mayor calidad técnica.

Estas nuevas señales, que con seguridad se generalizarán en menos de 10 años, tienen la posibilidad de eliminar muchas imperfecciones presentes en la transmisión y recepción de la radio analógica. Además abrirá nuevas oportunidades y cambiará la manera de escuchar radio, a tal punto que los receptores también tendrán que cambiar y funcionarán con sintonizaciones digitales.

Uno de los grandes cambios que ya comienza a generar la radio digital impacta la industria automotriz. Muchos fabricantes ya experimentan el cambio de la radio en automóviles pues ya no funcionarán con sintonización de dial, ahora estarán dotados de radios con pantallas por medio de las cuales podrán transmitirse contenidos multimedia como las letras de las canciones o enunciados de las noticias.

5. La radio en el mundo transmedia

Aunque ya se usa en ejercicios particulares, la radio tiene un enorme potencial para participar en la narrativa transmedia, fortaleciendo o complementando mensajes nacidos en otros medios. Como ejemplo de populares series de televisión que hoy usan este esquema para multiplicar sus mensajes, la radio en el futuro podrá usarse, por ejemplo, para continuar historias, iniciar otras con los personajes secundarios o para crear mundos paralelos a través de los ambientes sonoros o musicales.

En la actualidad ya se piensa en función de la serie, la novela, la historieta, el comic y el video juego, pero con seguridad en el futuro también los productos sonoros harán parte fundamental de este mundo transmedia.

Estas tendencias y los testimonios de otros especialistas que se darán cita en TecnoTelevisión & Radio -evento académico y comercial que se realizará en Corferias en Bogotá, entre el 14 y el 17 de noviembre- serán importantes para debatir el futuro de esta industria como negocio y como generador de cambios en el comportamiento de sus futuros consumidores.