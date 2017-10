Disfrute del Festival de Libros para Niños y Jóvenes

La Alcaldía de Bogotá y la Cámara Colombiana del Libro vuelven con una nueva edición del Festival de Libros para Niños y Jóvenes.

Durante once años este festival ha promovido el interés por la lectura en las nuevas generaciones, poniendo a su alcance libros que despierten su imaginación y pensamiento crítico.

Este año el festival, que será durante todo octubre, amplía su programación cultural en librerías, bibliotecas y otros espacios de promoción de lectura para públicos de distintas edades.

En esta edición se realizará el tercer encuentro de libreros en el que se llevará a cabo un recorrido por los espacios infantiles y juveniles de las librerías más representativas de la capital.

El miércoles 11 de octubre el festival tendrá música, conferencias sobre el cine y la literatura, comics y vampiros.

· Clase de música de literatura infantil y juvenil con el apoyo del Jardín Infantil Párvulos en Babel (Calle 39ª No. 20-55) a las 3:00 p.m.

· Fietsicleta: La bici en el arte. Conferencia sobre la bicicleta como protagonista en la literatura y el cine en la Librería Santo & Seña (Carrera 4 No. 54A-10) a las 6:00 p.m.

· Conversatorio: 120 años de Drácula. Panamericana Editorial presenta una nueva edición de Drácula, que tras 120 años de publicada sigue acompañando a lectores ávidos de historias de terror en Casa Tomada Libros y Café (Transversal 19 Bis No. 45D-23) a las 6:00 p.m.

· Las mujeres fuertes de la historia para niños. Sesión especial sobre cómics con concurso de disfraces en Casa Librería Wilborada 1047 (Calle 71 No. 10-47) a las 6:30 p.m.

El jueves 12 de octubre se llenará de libros y lecturas con charlas sobre literatura fantástica, talleres y presentaciones de libros.

· Charla sobre literatura fantástica. Desde Juego de Tronos hasta El temor de un hombre sabio en Casa Tomada Libros y Café (Transversal 19 Bis No. 45D-23) a las 6:00 p.m.

· Taller a partir del libro Conferencia de los Pájaros. Un espacio para formar a los niños en ciudadanía y valores en la Librería Albaricoque (Calle 85A No. 22-05 local 2) a las 4:00 p.m.

· Presentación libro El príncipe moro y el pescadito de oro. Conversación entre Fanuel Díaz y María Fernanda Paz Castillo en la Librería Babel (Calle 39ª No. 20-55) a las 6:00 p.m.

· Literatura Latinoamericana Siglo XX y XXI: leyendo a García Márquez. Club de Lectura especial para jóvenes a cargo de Conrado Zuluaga en Casa Librería Wilborada 1047 (Calle 71 No. 10-47) a las 6:30 p.m.

Con talleres de ilustración y de origami, y los clubes de lectura se llena la agenda del viernes 12 de octubre en el Festival de Libros para Niños y Jóvenes.

· Lecturas gigantes. Un encuentro de gran formato con las ilustraciones de la colección inicial de Libro al Viento en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Calle 10 # 3-16) a las 10:00 a.m.

· Crea tu máscara de león: Taller de ilustración con Santiago Guevara en la Librería Babel (Calle 39ª No. 20-55) a las 11:00 a.m.

· Clic al libro: club de lectura digital. ¡Ven y comparte con nosotros otra manera de leer! en la Biblioteca Pública San Juan Bosco (Mosquera) a las 3:00 p.m.

· Taller de origami a cargo de Alexander Rodríguez. Base Literaria: Bárbaro, de Renato Moriconi (FCE), en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo a las 5:00 p.m.

· Taller de ilustración: aprende los secretos de la novela gráfica. A partir del libro Fietsicleta, de Andrés Barragán y Robert Max Steenkist, ilustrada por Guillermo Torres en la Librería Mr. Fox (Calle 61 No. 5-57) a las 6:00 p.m.

· ASIA – Club de lectura. Sesión especial juvenil sobre monstruos y fantasmas en Japón en la Casa Librería Wilborada 1047 (Calle 71 No. 10-47) a las 6:30 p.m.

El sábado 14 de octubre, los aliens y las lecturas sobre animales se tomarán las librerías.

· Actividad de otro mundo con la escritora Juliana Muñoz Toro. La autora leerá algunos capítulos del libro 24 señales para descubrir a un alien en la Librería Babel (Calle 39ª No. 20-55) a las 11:00 a.m.

· Historias de amigos peludos y no tanto. Con el libro Días de Mateo de la autora Carla Prato, se hablará del dulce sabor de la amistad en la Librería Albaricoque (Calle 85A No. 22-05 local 2) a las 11:00 a.m.

· Presentación de la colección Héroes al rescate animal de Fundación Natibo. Libros de cuentos sobre especies en peligro de extinción, en Casa Tomada Libros y Café (Transversal 19 Bis No. 45D-23) a las 11:00 a.m.

· Taller de creación de personajes, a cargo del colectivo de booktubers B2ROLO en Art Books la Cabrera a las 3:00 p.m.

Y para cerrar la semana de receso escolar, el domingo 15 de octubre el Festival tendrá horas de cuento en distintos escenarios:

· Hora del cuento con Juliana Perdomo. Los niños aprenderán sobre el amor a sí mismos y el respeto a los demás, en La Hora del Cuento a las 11:00 a.m.

· Cuenta Cuentos: ¿Para qué sirve un niño? Un evento para grandes preguntas e interesantes reflexiones en la Librería Fondo de Cultura Económica (Calle 11 No. 5-60) a las 12:00 m.

El cierre de este festival será el 31 de octubre, cuando se celebrará la fiesta de los niños en el Park Way, que incluirá actividades musicales, literarias y teatrales para toda la familia.