Exgobernador Luis Alfredo Ramos se inscribió en el Uribismo y aspira a ser candidato presidencial

Este miércoles el exgobernador Luis Alfredo Ramos hizo realidad su inscripción en el partido Centro Democrático para poder aspirar a ser candidato presidencial para el 2018.

Como se sabe, Ramos espera un fallo absolutorio en un proceso por parapolítica, además de haber sido mencionado en el escándalo de corrupción en la Justicia. El político reclamó el derecho de presentar su nombre en un proceso democrático.

Al respecto Ramos señaló que: “Estoy aquí para decirles que me siento con la experiencia, con los conocimientos y con la fortaleza de carácter necesario para gobernar este país. He decidido dar hoy el primer paso para presentar mi nombre y competir, con la altura y la lealtad que me han caracterizado, en la construcción de la gran coalición que lideran los presidentes Uribe y Pastrana”.

Y agregó: “Nunca me escondí, ni acudí a trucos dilatorios para demorar los fallos que en su leal saber y entender deben dictar mis jueces, ni he buscado prescripciones que me favorezcan procesalmente, nunca efectué, ni permitiría que alguien lo hiciera en mi nombre, conductas ilegales e indecorosas dentro de mi proceso”.

De no darse un fallo inhibitorio pronto por parte de la Corte Suprema de Justicia, la posibilidad de que Luis Alfredo Ramos sea precandidato presidencial se complicaría.