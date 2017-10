Proyecto que implementa el derecho a la doble instancia para los congresistas pasa a último debate

– Con 12 votos a favor la Comisión Primera aprobó en tercer debate el proyecto de acto legislativo que implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.

EL ministro de Justica Enrique Gil Botero aseguró que “el derecho a la doble instancia no es una dádiva, no es un regalo, es un derecho, garantía y principio. El Congreso está en mora hace más de 20 años en dar cumplimiento a la convención americana y en su palabra a la ratificación de esa convención”.

Por su parte la senadora Claudia López manifestó que “lo mejor es eliminar la aforitis en este orden jurídico, concederle un fuero a los presidentes de la república que los hace impunes frente a la ley, tenemos una gran lista de aforados y a todos los equiparamos al presidente de la república”.

Así mismo aseguró que: “No volvamos a cometer el error de concentrar todo el poder, la vida y libertad en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La primera instancia que se de en el tribunal y la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, solucionamos el equívoco institucional al tener el mismo régimen de la presidencia”.

A su turno la senadora Paloma Valencia dijo que: “estamos ante la posibilidad de resarcir los derechos violados de muchos aforados que no han tenido un juicio justo, no es la solución dividir las salas, la segunda instancia es que un juez independiente revise la decisión de otro juez, pero si va a ser otra sala no es viable, pues los magistrados son elegidos por cooptación”.

Para la senadora Viviane Morales “ya aquí se va haciendo una independencia entre las salas, no veo esa sujeción o subordinación de las salas especiales que se crean aquí. Creo que podría mejorarse para la plenaria en cuanto a las salas y como se elijan”.

La congresista mostró su preocupación frente al número de aforados que tiene la Constitución, abogó por un criterio racionalizador de ese fuero, “si se debe depurar esa lista”.

Finalmente el senador Roy Barreras aseguró que la crisis estructural de la justicia requieren esas reformas de fondo, ”Es importante sacar adelante este proyecto y la creación del tribunal de aforados”.

Esta iniciativa pasa a consideración de la plenaria del Senado a surtir su cuarto y último debate de la segunda vuelta para convertirse en reforma constitucional.