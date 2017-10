Así fue el agarrón del uribismo con las Farc en la audiencia sobre creación de las Circunscripciones de paz

–“Lo que mas preocupa con lo ocurrido ayer, no es que le hayan dicho asesino a un asesino, sino que haya mucha gente defendiendo al asesino”, trinó este viernes la congresista de Centro Democrático Margarita Restrepo, en referencia al zafarrancho que se produjo en la audiencia promovida por la Cámara de Representantes sobre la creación de las circunscripciones especiales de paz, por la presencia del cabecilla de las Far alias Jesús Santricht.

Y agrega: “Me pregunto yo, ¿de qué otra manera se le puede decir a una persona que ha ASESINADO y ha mandado asesinar a miles de colombianos?. Alguien sabe ¿Qué guerrillero está pagando una condena por el reclutamiento forzado de menores en las Farc? ¿Va a quedar impune este delito?

Tal como lo registramos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe fue muy accidentada la audiencia pública citada por el Representante Santiago Valencia para escuchar las opiniones de los ciudadanos y de diferentes entidades frente al Proyecto de Acto Legislativo que busca crear 16 Circunscripciones Especiales de Paz.

En primera instancia, la deliberación se vio entorpecida cuando el congresista del partido de la U Albeiro Vanegas pidió airadamente hacer una réplica frente a la intervención del Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo, la cual fue rechazada por el Representante Santiago Valencia, quien presidía la sesión.

“En la ley 5 dice que las audiencias públicas solamente son para que los ciudadanos hablen y no los congresistas” le advirtió Valencia. Y esta fue la reacción de Vanegas:

Minutos después, el cabecilla de las Farc, alias Jesús Santricht se presentó en la audiencia para opinar frente al proyecto de acto legislativo que crea 16 circunscripciones electorales, hecho que suscitó el segundo incidente.

El representante Santiago Valencia decidió retirarse, en vista de que el reglamento le impedía no concederle la palabra al cabecilla de las Farc, pues se había inscrito formalmente, aunque bajo su nombre de “bautismo” y no con el alias de Jesús Santricht.

“Mis principios no me permiten darle la palabra a alguien responsable de crímenes de lesa humanidady crímenes de guerra, que no ha pagado un solo día de cárcel y que ahora viene a hablar como si nada hubiera pasado”, advirtió Valencia.

Asumió entonces la presidencia la represenante Angelica Lozano.

Con Santiago Valencia se retiraron sus compañeros de bancada Centro Democrático Álvaro Hernán Prada y Edward Rodríguez.

El Representante Rodríguez fue el que cuando se disponía a salir del recinto llamó “asesino” a alias Santrich.

A propósito de lo ocurrido, Santiago Valencia entregó luego las siguientes explicaciones:

En la audiencia pública se escucharon delegados de más de 25 organizaciones sociales, la academia y la Registraduría Nacional.

Los representantes de la sociedad civil hicieron una serie de propuestas relativas a temas como restaurar los derechos electorales de las víctimas, asegurar la financiación para la elección de los nuevos representantes y garantizar mayor participación de las mujeres en la lista de candidatos.

A juicio de Marco Romero de Codhes, “lo que debe priorizar el proyecto de circunscripciones especiales para la paz es restaurar los derechos políticos de las víctimas del conflicto porque ello se convirtió en una enorme falla de la democracia local”.

Clara Agudelo de La Ruta Pacífica de las Mujeres, fue enfática en decir que “en las listas del proceso se tienen que incluir mujeres, hay que lograr equidad y darle participación”.

José Roberto Quijano, vocero de un Cabildo Indígena de Chaparral- Tolima, sostuvo que “la iniciativa debe abrirse más para garantizar la participación de sus pueblos”.

Según el exsenador John Sudarsky, “la propuesta en curso tiene inconsistencias para revisar en temas como el tarjetón y los municipios que se incluirán para el proceso de votación”.

La líder Zenaida Martínez del Chocó, pidió que “sus territorios tengan verdadera opción de ocupar una de las nuevas curules porque fueron los más golpeados por el conflicto”.

Augusto Romero, líder sindicalista, alertó que “la iniciativa debe ajustarse en las poblaciones que van a votar por las nuevas curules, porque limitarlas en lo rural es muy poco el electorado existente”.

Alejandra Barrios directora de la Misión de Observación Electoral, dijo que “lo fundamental para el proyecto es que atienda el tema de los puestos de votación que fueron retirados de las zonas de conflicto hace muchos años”.

Y agregó Barrios, las listas deben consagrar paridad de género, es inconveniente sacar del proceso a las cabeceras municipales de menos de 50 mil habitantes y se deben incluir indígenas y consejos comunitarios”, sostuvo.

Para el representante Santiago Valencia del Centro Democrático, en la audiencia muchas personas enriquecieron el debate del proyecto, “La Registraduría tiene dudas sobre el tiempo, la financiación, la creación de las circunscripciones, pero el temor es que las curules no terminen en manos de las víctimas sino en manos de grupos que no las representen”, añadió.

Angélica Lozano del Partido Verde, dijo que “la audiencia fue interesante porque hubo 26 intervenciones de ciudadanos y de diversas organizaciones y hubo críticas en general que dan claridad e información vital para alimentar la ponencia para último debate del proyecto de las circunscripciones”.

Lozano señaló que “es vital sacar este proyecto adelante porque de no hacerlo sería burlar y violar de frente el acuerdo de paz. Soy de la idea que esas curules especiales deben ocuparlas personas que sean víctimas y considero que hay un sentir general hacía allá”, recalcó.

Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, sostuvo que se escuchó a la sociedad civil con sus inquietudes y propuestas.

“No entiendo entonces porque si los colombianos buscamos que el Congreso se reduzca, se van a dar 16 curules más a las que ya le entregaron a las Farc y no sabemos si se está intentando reparar a las víctimas o darle una concesión más a las Farc”, explicó.

El desmovilizado cabecilla de las Farc, alías ‘Jesús Santricht’, participó en la audiencia y manifestó que “estas curules no son para las Farc ni para ningún partido político. Nuestro partido Fuerza Alternativa está por el Desarrollo de estos procesos electorales”.

El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, advirtió del poco tiempo que falta para organizar el proceso electoral para las Circunscripciones Especiales de Paz, porque se debe hacer al tiempo con las elecciones que son para marzo de 2018.

“Otro inconveniente que aparece es la organización de las comisiones escrutadoras de circunscripciones que son integradas por varios municipios de varios departamentos”, sostuvo.

Galindo señaló además que se requieren más recursos porque los dineros que tiene la Registraduria para el proceso electoral solamente cubre lo relacionado con las elecciones ordinarias y se tendría que pedir recursos extras al Ministerio de Hacienda para esos comicios adicionales.

El representante Albeiro Vanegas (La U), desestimó las alertas del Registrador Nacional sobre el proyecto de las Circunscripciones Especiales de Paz.

Sobre la normatividad de la propuesta, Vanegas aclaró que “el Acto Legislativo pone los términos para que ella se cumpla, también señala las tareas extras que desarrollará la Registraduría, ordena la creación de los puestos de votación que se requieran, que la autoridad del proceso será el Tribunal Especial para la Circunscripción Transitoria y que la reglamentación que se dispone en noventa días, se cambiará en el Congreso para que se expida en 30 días”.

El Constitucionalista Jaime Castro alertó que el proyecto es inconveniente porque “crea unas circunscripciones hechizas, porque algunas de ellas las conforman cuatro municipios, otras 24 municipios, algunas se crean al interior de los departamentos y otras toman territorio de varios departamentos”.

El exalcalde añadió que “hay que preguntarse quién propuso en La Habana la creación de estas circunscripciones y quién definió las municipios y los límites geográficos, parece que fueron las Farc que tienen interés en esas zonas electorales, porque se dice que en esas zonas electorales hay cultivos de uso ilícito , hay minería ilegal”, anotó.