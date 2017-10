Lanzan nueva plataforma digital para PyMEs en Colombia

En Colombia hoy en día son más las empresas interesadas en aprovechar las oportunidades que brinda la adopción tecnológica, buscan una reducción de tiempo en los procesos que llevan a cabo dentro de sus compañías, por ejemplo a la hora de hacer transferencias, realizar pagos, controlar sus gastos, tener control de inventarios, de facturación, etc.

Es importante que las empresas se empiecen a concientizar de que deben avanzar al paso que lo hace la tecnología para no verse opacadas por otras compañías que viven en constantemente actualización, por esta razón, Consensus S.A.S., empresa colombiana que ayuda a las PyMEs, en Colombia y Estados Unidos, a aumentar su rentabilidad y a mejorar sus procesos de negocio, en su compromiso por continuar desarrollando tecnologías que faciliten los procesos de las Pymes, durante el Foro de mejoramiento Empresarial #ForoMEM anunció el lanzamiento oficial de “Mi Portal SAP”, la plataforma digital más grande disponible para clientes SAP Business One.

Mi Portal SAP es un portal de autoservicio para clientes, proveedores y empleados que nació con el objetivo de brindar a los usuarios información simétrica y mejorar el flujo de caja de sus empresas. La comunicación con todos los involucrados a esta plataforma será simétrica y esto permitirá una mayor productividad. Las empresas deben entender que la forma que actualmente se usa para acceder a la información cambio, hoy en día nadie quiere llamar a hacer preguntas simples que con un click podría obtener.

Es un portal intuitivo y amigable con el usuario final, no requiere un conocimiento avanzado de los usuarios, brinda un valor agregado a los clientes que buscan generar comunidad y trabaja sobre una arquitectura en donde no hay riesgo de que se presente alguna fuga de información ya que cada cliente es libre de administrar sus datos de la manera que desee a través de un usuario y contraseña.

Permite a las empresas definir cuáles de sus aliados podrán conectarse a través de esta plataforma y solicitar algún tipo de información o reporte de inventarios, financiera, contable, etc, todo depende del tipo de acceso que se haya generado. Este portal protege la información de los usuarios finales ya que solo permite el acceso indicando el NIT y un código de verificación que otorga la aplicación para cada cliente. Algunos de los beneficios que podrán notarse dentro de las compañías con el uso de esta plataforma son:

·Generación en línea de reportes para clientes, proveedores y empleados con toda la seguridad y segmentación deseada.

·Oportunidad y transparencia de la información que se traduce en una simetría de información en todas las puntas.

·Estandarización de procesos e información a publicar.

·Mejora en el flujo de caja porque permitirá que los clientes de una empresa realicen los pagos de cartera que se deban a esta en línea y puedan verificar que el pago fue aplicado.

A través de Mi Portal SAP el cliente podrá generar un árbol de reportes que definirá cada compañía, cada empresa podrá definir cuáles grupos de usuarios van a acceder al portal y cómo los llamará, podrá administrar el tipo de reportes que va a tener disponible en la plataforma y exponerlos de tal manera que haya una comunicación más transparente con clientes, proveedores, etc. Podrá crear una estructura tipo árbol con todos los reportes que espera exponer en el portal, registrar el logo de la compañía y también permite pagos de facturas en línea a través de PayU, la plataforma de pagos online.

Las compañías que implementen este servicio notarán un crecimiento ya que la productividad de los empleados aumentará, la confiabilidad hacia sus clientes y proveedores le permitirá acceder a mejores condiciones y todos los empleados podrán tener acceso a la información que requieran en el momento que quieran desde la facilidad de un Smartphone.

Esta plataforma no requiere licenciamiento ni pago de mantenimiento anual, maneja total seguridad de su información, no hay una conexión directa a Internet de su base de datos, no requiere ajustes de desarrollo, el cliente podrá crear nuevas opciones de reportes que pueden ver los usuarios con tecnologías conocidas por los clientes de SAP Business One, es una pagina Web responsive, funciona en PC, MAC, Tablet, Smartphone IOS o Android, incluyen los 6 reportes mas usados sin costo alguno:

1. Certificado Retención Compras

2. Certificado Retención IVA Compras

3. Estado Cuenta Cliente

4. Estado de Cuenta Proveedor

5. Retención Aplicada a una Factura

6. Disponibilidad Inventario

Por otro lado, vemos que actualmente es común escuchar dentro de las compañías hablar de “Internet de las Cosas” (IoT) este término ha empezado a transformar el mundo empresarial y a generar empresas inteligentes independientemente de su tamaño, por esta razón es fundamental que las empresas que quieran dar un salto en el camino empiecen a integrar sistemas de productos inteligentes y conectados, Mi Portal SAP permite integrar estos sistemas para garantizar un mayor control de los diferentes reportes que se generan en su interfaz gracias a una serie de “Arduinos” que serán diseñados y fabricados por Consensus dependiendo de las necesidades de cada empresa.

“Desde Consensus podemos garantizar que estamos comprometidos con la trasformación digital de los modelos de negocios de nuestros clientes para que tomen ventaja de las oportunidades que brinda la tecnología de SAP Business One” aseguró Benjamín Archila, Gerente General de Consensus S.A.S