Inscriba su cédula para votar el próximo año

Si usted quiere votar para las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, tenga presente que su cédula debe de estar inscrita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así quedará incluido en el censo electoral y podrá votar.

En Bogotá hay 642 puestos de votación, en los cuales usted podrá inscribir la cédula del 23 al 29 de octubre del 2017, de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Para conocer los puesto de votación consulte este link y seleccione en departamento y municipio Bogotá.

En las registradurías, embajadas y consulados el plazo máximo de inscripción será hasta el 11 de enero del 2018.

Para hacer la inscripción debe dirigirse personalmente a los puestos de votación cercanos a su lugar de residencia y registrar la huella dactilar.

Al inscribir la cédula usted recibirá un comprobante en el que se señala la fecha de la inscripción, el número de cédula, el código de inscripción y el puesto, el lugar en donde se realizó la inscripción y el puesto de votación en donde queda habilitado para votar.

Para tener en cuenta

Es importante tener en cuenta que solo será aceptada, en el proceso de inscripción, la cédula amarilla con hologramas.

Si usted no inscribe la cédula, no puede votar en Corferias. Allí pueden votar únicamente las personas que se encuentran habilitadas en el censo electoral en ese punto.

Si usted tiene inscrita la cédula, pero no sabe donde le corresponde votar, puede entrar a la página de la Registraduría y consultar en el link ‘consulte aquí su lugar de votación’ y el sistema le indicará si hace parte del censo electoral y cuál es su actual puesto de votación.

Los ciudadanos que obtienen su cédula por primera vez, automáticamente quedan incluidos en el censo electoral y quedan habilitados para votar en el puesto más cercano a la dirección que informaron al momento de tramitar su cédula de ciudadanía.