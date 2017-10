Eligieron los directorios del Partido de la U en Atlántico

El Senador y Codirector del Partido de la U, Armando Benedetti, instaló la Asamblea de esta colectividad en el Atlántico con el fin de elegir los directorios Distrital y Departamental de esta zona del país.

La jornada, que fue organizada por los congresistas atlanticenses José David Name, Miguel Amín, Eduardo Pulgar, Martha Villalba y Eduardo Crissien, se llevó a cabo en la Cra 49 No 72-148. A las 11:00 a.m. inició la elección del directorio Distrital y, a las 3:00 p.m. la del departamental.

El Senador y Codirector del Partido de la U, Armando Benedetti Villaneda, fue enfático en señalar que “El Partido de la U no va a desaparecer. Es mentira que va a haber transfuguismo o una ley que permita el trasfuguismo. Lo único que se ha planteado, por algunos senadores de la U, es que los partidos mayoritarios puedan hacer coalición para presentar las listas al Congreso”.

Benedetti se mostró complacido con la masiva asistencia de jóvenes militantes de esta colectividad y en un mensaje dirigido a ellos expresó: “Con tantos jóvenes aquí, me lleno de orgullo para el futuro del partido”.

De otro lado, manifestó que “Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, eso tiene que ver con la construcción de poder y la única forma de romper esa desigualdad es con educación”. Explicó que la U cuenta, actualmente, con 6 gobernadores, 96 diputados, 180 alcaldes, 2124 concejales y 831 ediles en el territorio nacional.

Finalmente, expresó que el Papa en su visita a Colombia habló de “nunca condenar, ni juzgar a los presos, ni a los guerrilleros, ni a los drogadictos, a nadie, y esos postulados también los tiene el partido de la U, los tendrá en sus próximos estatutos que serán presentados a todos ustedes para que los voten en la asamblea del 20 de octubre. Así que ese mensaje del Papa me hace orgulloso de ser católico, me hace orgulloso de pertenecer a la U, porque nosotros, que estamos en el congreso, hemos estado en las principales transformaciones del país de los últimos 8 años, estoy hablando obviamente del proceso de paz, de temas sociales, pero claro que nos falta mucho”.

El Senador Eduardo Pulgar, explicó que “estos directorios van a asumir la responsabilidad de escoger al presidente único del partido con la convocatoria que vamos a hacer en Bogotá y es de suma importancia que esto se haya definido puesto que estamos ad portas de la gran elección. Vamos a unificar, porque hay tres codirectores del partido y la idea es unificarlo para que exista un vocero del partido con el Gobierno Nacional, los medios de comunicación e integrantes del mismo”.

A su turno la representante Martha Villalba, señaló que “esta masiva convocatoria que se hizo fue muy significativa para el partido, porque tenemos la gran responsabilidad de adelantar procesos abiertos y democráticos en la escogencia de las directivas de los directorios Distrital y Departamental, que hoy quedaron en cabeza de hombres, mujeres, jóvenes, representantes de etnias y de los trabajadores, con un gran sentido de pertenencia y compromiso social”.

Villalba agregó que: “Desde este importante partido hemos venido liderando grandes proyectos en beneficio del país y de todos nosotros los colombianos. Un partido que apoya la descentralización y autonomía de las regiones. Para nadie es un secreto que nuestra iniciativa bandera fue el acuerdo de paz, cuya firma hoy es una realidad y los mayores beneficiados son nuestros hijos y nuestros jóvenes que son el futuro del país. Así que, que buena noticia la que nos dio la Corte Constitucional blindando durante tres gobiernos más los acuerdos de paz”.

“Somos una fuerza política importante en el país. Con tan sólo doce años de haber sido constituido. Este partido pasará a la historia no sólo por sus resultados electorales, pasará a la historia porque es el partido de la PAZ con EQUIDAD Y EDUCACIÓN”.

Por último, Juan Manotas Roa, diputado y actual presidente del directorio Departamental, propuso la creación del Boletín de Información del Partido de la U, con el fin de que la comunidad conozca las iniciativas que surgen de esta colectividad desde el congreso, la asamblea, las alcaldías y los concejos.

Así quedaron conformados los directorios en Atlántico

Directorio Distrital

Presidente: Edgar Omar Silva Velásquez

Vicepresidente: Javier Isaac Held Martínez

Secretario: Ligia Isabel Maldonado Jiménez

Representante Mujeres: Paula Andrea Peña León

Representantes Jóvenes: Juan David Torres Villalba

Representantes Etnias: Luis Carlos Cassiani Amador

Representantes trabajadores: Meraly Chtriss Tapia Zambrano

Directorio Departamental

Presidente: Juan Jacobo Manotas Roa

Vicepresidente: Lissette Karina Llanos Torres

Secretario: Juan Alberto Ramos Coronell

Representante Mujeres: Paula Hun Badillo

Representantes Jóvenes: Juan Manuel Hurtado Cardona

Representantes Etnias: Rosiris Hortencia Miranda Deluque

Representantes trabajadores: Leonardo Fabio Reales Chacón