Llega a Colombia el colectivo de perscusionistas “Bomba de Tiempo”

Cientos de músicos, locales e internacionales, de la más amplia gama de estilos musicales imaginables fueron invitados como artistas y han subido al escenario para improvisar junto con “La Bomba de Tiempo”.

Algunos de ellos son: Calle 13, Café Tacuba, Rubén Rada, Liliana Harrero, Paulinho Moska, Pedro Aznar, Kevin Johansen, Jorge Drexler, Hugo Fattoruso, Lisandro Aristimuño, Gustavo Cordera, Nano Stern, Totó La Momposina, Jarabe de Palo y Los Pericos.

“La Bomba de Tiempo” es un ensamble de percusión que practica la improvisación con señas. Cada espectáculo es único e irrepetible, ya que su música se genera en vivo en el escenario a través del diálogo entre los músicos y el director, que dirige la improvisación utilizando un código de más de 70 señas hechas con las manos. Estarán por primera vez en Colombia el próximo 2 de noviembre en el Teatro ABC de Bogotá, para poner a bailar a los espectadores con los mejores ritmos de percusión.

El espectáculo recorre sonidos argentinos como la Zamba, Cuenca, Malambo, Brasileños como la Samba y el Reggae, Ritmos Afro Peruanos: Festejo Landó Zamacueca, Ritmos Afro-Cubanos: Rumba, Conga Habanera , Son, Mambo, Chachacha, entre otros.

Cada actuación se convierte en un momento mágico cuando percusionistas en el escenario interactúan con el público, mientras que éste aporta su energía, bailando y escuchando. Todo eso crea un verdadero ritual de ritmo y percusión. Un equipo de grandes percusionistas improvisando en escena, mientras crean una atmósfera junto a la energía de la audiencia. ¡Una experiencia única que ya han vivido más de 5 millones de personas en el mundo!

La banda ha estado de gira desde 2006 en Argentina y en el extranjero. En 2014 grabó su primer DVD+CD en el que participaron grandes artistas como IKV, Los Cafres, Los Auténticos Decadentes y el Chango Spasiuk. El material fue presentado en el estadio Luna Park de Buenos con una enorme fiesta que hizo vibrar a todo el estadio. La banda está en su onceava temporada en la realización de shows cada lunes en Ciudad Cultural Konex (CABA – Argentina).

Además, ha participado en diversos festivales y realizó conciertos en muchas ciudades del país. A comienzos de 2016 ofreció una gira internacional con shows en Inglaterra y en los Emiratos Árabes, donde fueron teloneros de Carlos Santana en el Dubai Jazz Festival. Recientemente fue banda invitada del show de Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra en el Luna Park, en Buenos Aires. En 2016 La Bomba de Tiempo fue declarada “De Interés Cultural” por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

HISTORIA

La Bomba de Tiempo fue creada en 2016 por Santiago Vázquez bajo la idea de poner en práctica por primera vez su lenguaje de señas para la conducción del ritmo. Para ello, invitó a muchos de los mejores percusionistas de Buenos Aires y sus alrededores. El objetivo era explotar al máximo al ritmo como un recurso para generar una música potente y bailable que podría representar genuinamente, a través de la improvisación, las influencias de sus miembros y la identidad multicultural de los habitantes de Buenos Aires. Desde entonces, “La Bomba de Tiempo” reúne a artistas y público de todo Argentina, lo que hace que sea un fenómeno representativo de su cultura en un nivel local e internacional. En 2014 Santiago Vázquez dejó la dirección del grupo que actualmente se lleva a cabo por cada uno de sus miembros.

BOLETAS EN TU BOLETA

Los costos de boletería son: VIP $95.000, PLATEA $80.000 y GENERAL $70.000.

TEATRO ABC CALLE 104 # 17-22