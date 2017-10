Una apuesta a la supervivencia de las Pymes

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un motor importante de la economía, ya que generan aproximadamente un 68% del empleo y aportan el 28% al Producto Interno Bruto (PIB), como lo confirma un reciente informe del DANE.

Colombia se caracteriza por tener un alto número de emprendimiento y una dinámica positiva en la creación de nuevas empresas, pero sólo en el primer año desaparecen, en promedio, el 30% de ellas.

Según un estudio publicado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –Confecámaras-, en el 2016, sobre supervivencia empresarial, las empresas creadas después del primer año sobrevivieron el 78.3%, al tercer año el 61% y llegando a los cinco años el 42.9%, concluyendo que cerca del 40% de las empresas continúan activas tras cinco años de su creación.

Esto evidencia que al año un número significativo de emprendedores acaban con su sueño, y se hace necesario crear acciones para que sean sostenibles en el tiempo.

“Las Pymes tienen muchas necesidades, y unas de las principales son saber cómo atraer clientes y cerrar ventas. Pueden tener el mejor producto, pero si nadie se lo compra, ahí no hay nada. La estrategia, un plan de mercadeo y comunicar asertivamente el negocio, es lo primero que se debe tener claro para no dar pasos en falso”, asegura Juan Carlos Parra, director de Dr. Marketing y experto en estrategias de mercadeo.

Los dolores más comunes de las Pymes

La gran mayoría de las Pymes tienen un gran conocimiento de su negocio pero no lo saben vender ni comunicar. “Esta es una de sus principales debilidades o dolores. El mercadeo es necesario en cualquier empresa, y los empresarios de las pymes lo saben, solo que son talentos muy solos, que tienen que hacerlo ellos mismos y no tienen ni el conocimiento ni la experiencia para hacerlo con éxito. Adicional, no hay asesorías que se adapten al sector y los servicios de mercadeo a su disposición, están diseñados para las grandes, son costosos y se demoran mucho”, agrega Parra.

No identificar y conocer bien a su público objetivo, no tener claro cuál mensaje atrae clientes y cuál cierra ventas, no incluir presupuesto de mercadeo dentro de sus gastos operativos, dejar el análisis de datos a un lado, no asesorarse de expertos y el temor a equivocarse, son otros de los factores que entorpecen el proceso del negocio.

Un consultorio a la medida para las Pymes

Gracias a estas necesidades se crea Dr. Marketing, una propuesta que pone a los mejores talentos estratégicos del mercado al alcance de las compañías más importantes del país, como lo son las pequeñas y medianas empresas. “Si hay una compañía que no puede perder ni un minuto, ni un peso más de la cuenta, es una Pyme, por eso creamos un modelo de negocio a la medida de sus necesidades. Muy bueno, muy rápido y muy barato” agrega su fundador.

En la consulta que dura tan solo tres horas y a un precio asequible, se les da la fórmula estratégica para curar sus dolores de mercadeo y ventas. Al finalizar se entrega una hoja donde el emprendedor encontrará una simple y clara guía del paso a paso que debe seguir para sanar sus dolores: producto, mensaje, canales, contenidos, inversión a su medida y capacidades.