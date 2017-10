Piden detención intramuros para exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

Luego de la decisión de un juez de Soacha (Cundinamarca) que dispuso la detención domiciliaria para la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, la Fiscalía solicitó audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento para que la cumpla en establecimiento carcelario, la cual fue fijada para el primero de noviembre próximo.

Cabe recordar que la ex mandataria departamental enfrentará un juicio oral como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

La investigación se relaciona con lo ocurrido en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando al parecer se malversaron los fondos del programa que buscaba reducir la mortalidad infantil en el departamento

Se evidenciaron inconsistencias en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, los cuales fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo de los mismos.

También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.