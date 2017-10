Vargas Lleras: Ni yo soy el peor enemigo ni soy el candidato tapado de Santos

–Ni yo soy el peor enemigo ni soy el candidato tapado de Santos”, afirmó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Y aunque dijo que no cree que haya que hacer trizas los acuerdos de paz, sí le dio palo a Santos por lo pactado con las Farc y por la implementación, en particular en lo atinente a la Justicia Especial de Paz.

Vargas Lleras concedió entrevistas al canal Caracol y al diario El Tiempo, en las cuales expresó que decidió romper su silencio porque la semana que viene es crucial en materia de implementación del acuerdo de paz.

“Yo soy el colombiano más feliz con que esta organización se haya desmovilizado”, señaló en referencia a las Farc. La entrega de las armas me parece extraordinaria. La posibilidad de que puedan hacer política es una aspiración lógica del acuerdo. Yo eso lo celebro, pero advierto preocupaciones. Si van a hacer política que la hagan lícitamente. Pero por eso la importancia del trámite de la reglamentación frente al proceso de implementación”, puntualizó.

Sobre los reparos a los acuerdos de paz, dijo que el tema más delicado es el del narcotrafico.

Lo que no puede ocurrir es que un partido lícito, y todos esperamos que sea un partido que se mueva en la legalidad, deje una retarguadia estratégica, narcomilitar, a través de la figura de los disidentes, advirtió y agregó:

“Tratándose de los disidentes, le hago tres menciones. ¿Cómo entender que en el Guaviare y en el Vichada, hoy grandes centros de comercialización y distribución de drogas, una persona como Gentil Duarte, 30 años perteneciente a la guerrilla, miembro del estado mayor de esa organización, participó en todos los diálogos de La Habana y desembarca en Colombia como disidente del proceso, a controlar toda la producción.

El proceso de erradicación voluntaria ha sido un desastre en Colombia. No llevamos sino 3.000 hectáreas y los procesos de sustitución de cultivos también lo han sido. El segundo tema que se va a discutir esta semana es el tratamiento a los desertores, a quienes ya recibieron beneficios y luego reincidieron en la comisión de delitos. Le voy a explicar de la manera más sencilla: las FARC sostienen que no pierden los beneficios quienes se han vinculado a Bacrim y que sí los pierden quienes regresaron a cometer delitos de rebelión.

El tema del cierre de las listas. Recordará usted y los colombianos que quienes iban a gozar de beneficios fueron inventariados en unas listas que proporcionó la misma Farc. Esto tiene que tener un límite. No se puede permitir que indefinidamente sigan incorporando gente que no lo fue al momento del cierre.

El tema de los colados…

Ahí viene el tema de la venta de cupos. Traje material. Este es un debate. El caso más sonado no es el de Villota, sino el de Ireneo Romero, narcotraficante mexicano perteneciente al Cartel de Sinaloa que apareció enlistado.

Son los bienes y testaferros, ¿dónde están esos bienes? ¿dónde están los bienes en el exterior? ¿dónde están las caletas con los recursos? ¿Por qué las FARC nunca han aceptado que dentro del concepto de delación plena haya que denunciar a los testaferros? Mire, hace 15 días en el Congreso americano se inició ya una investigación formal sobre este tema, en la cual se vincula a las FARC con el lavado de activos por más de 2 billones de pesos.

Me preocupa que si se ha establecido un sistema de justicia transicional que implica reducción de penas y beneficios no se cobije a todas las partes del conflicto, ahora se reabra un debate si los falsos positivos pueden ser o no cobijados en la Justicia Especial de Paz. Hay centenares de oficiales y de soldados hoy procesados en la justicia ordinaria. Si para una parte,que son las FARC, vamos a aceptar reducción de penas en graves delitos como los homicidios y las masacres, ¿por qué no también cobijar con los beneficios a los miembros de las fuerzas militares?

Yo no justifico los falsos positivos, eso debe tener un tratamiento de homicidios simples o agravados. ¿Pero por qué los militares tienen que ir a pagar las penas de la justicia ordinaria y no quedar cobijados y amparados en el sistema de justicia transicional?

Si vamos a hacer un sistema de justicia transicional, eso ha debido ser para los miembros de la guerrilla en desarrollo del conflicto. Debería cobijar también a los militares… pero lo que muchos no entendemos es a qué horas nos cambiaron el juez natural a 48 millones de colombianos. Las preocupaciones que han surgido sobre la composición del tribunal las comparto.

Yo por ejemplo no participo de que no haya un régimen de inhabilidades, por lo menos que cobije a varios de esos magistrados. Algunos fueron apoderados de guerrilleros en el pasado. ¿Cómo van a entrar a administrar justicia frente a personas sometidas a esa jurisdicción que fueron sus poderdantes en el pasado? No podemos aceptar que a través de este alto tribunal ahora se vaya a procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores políticos, a los partidos.

Advirtió que las Farc tienen sus objetivos muy claros. Los han definido en cuatro fases. Una que llaman de la transición que es la implementación de todos esos acuerdos. La participación en el proceso electoral del año entrante. Según el criterio de ellos, lo deseable es que aquí se elija un presidente que sea el presidente de lo que se denomina “la transición”.

Se le preguntó por qué estuvo callado tanto tiempo.

“Yo no he guardado silencio. Antes del plebiscito expresé preocupación, hablé pocos días antes del plebiscito y luego a través de la bancada de parlamentarios en el Congreso. De mucho tiempo atrás hemos venido fijando posiciones. Al punto que esta semana frente al anuncio del presidente de que quienes no compartieran en su totalidad el trámite del proyecto debían retirarse del gobierno, procedimos a hacerlo.

¿No le parece incongruente que está uno siete años en un Gobierno donde hay objeciones tan grandes suyas a esto?

“Pero es que la ley estatutaria solo se conoce hace un mes…”

–Quienes lo han criticado por la rutpura con el Gobierno, entre ellos Roy Barreras de la U dice ‘Vargas Lleras ordeñó la vaca durante siete años y ahora no le sirve’.

Eso es una falta de respeto. Lo que yo hice fue contribuir desde las posiciones que ocupé en el gobierno, a los logros más grandes que pude presentar el presidente Juan Manuel Santos. ¿O le parece poco que el año entrante 450.000 familias de colombianos que nunca habían tenido acceso a una vivienda ya tengan la suya? ¿Que lleguemos a coberturas del 95% en todos los centros urbanos en materia de agua potable y que le hayamos puesto impulso al programa más ambicioso en materia de infraestructura, cuyos resultados ya empiezan a verse? Eso le parece una vaca lechera o un gran aporte que le hice al presidente de Santos con tanto beneficio para millones de bogotanos.

Vargas Lleras desvirtuó que esté negociando una eventual coalición con el expresidente Alvaro Uribe Vélez, pues dijo que no habla con el exmandatario hace nueve años.

“Me lo encontré coyunturalmente el otro día en un hotel en Neiva, cruzamos un cordial saludo, y no más”.

“Yo estoy en la disposición de entenderme con todos aquellos colombianos que vean en el ascenso de las Farc al poder político un riesgo muy grande. No que no tengan derecho a hacerlo, pero los vamos a enfrentar en un debate democrático”, puntualizó.